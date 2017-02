Cum se bea cafeaua in diverse colturi ale lumii

cafea 1

Cusau cumacinat? Acestea sunt doar cateva moduri in care unele tari consumaladejun. Renunta la cafeaua neagra, simpla, sau la banalul latte frantuzesc si alege-ti o reteta noua, inspirata de pe alte meleaguri, cu care sa-ti condimentezi sau indulcesti diminetile! Noua ne place "Phaerisaer", cafeaua cu frisca si rom pe care o beau nemtii! Preferata ta care este?Vietnamezii au unul dintre cele mai interesante si neobisnuite moduri de a prepara cafeaua. Este un fusion intre bautura si desert, fiind combinata cu, zahar si galbenus crud. Oul ii ofera o consistenta cremoasa, iar celelalte ingrediente ii ofera gustul unei prajituri.Finlandezii isi condimenteaza cafeaua cu un ingredient cu totul neobisnuit: branza. Este vorba de un sortiment special de branza,, care se taie cubulete si se pune pe fundul fiecarei cani. Se toarna apoi cafeaua, dar branza nu se mananca decat la sfarsit, dupa ce bautura a fost savurata in totalitate.are o aroma extrem de puternica, dar ademenitoare. Boabele proaspat macinate de cafea se amesteca cu piper, nucsoara si seminte de susan inainte de a fi infuzate. Cafeaua ofera un mix intre gusturile picant, dulce si amarui.este cu adevarat delicioasa, datorita aromei inconfundabile pe care scortisoara i-o ofera. Se prepara in mod traditional intr-un vas de lut si este infuzata impreuna cu scortisoara si cu piloncilo, un zahar nerafinat, 100% natural, potrivit retete.acasa.ro.Daca ajungi prinsi constati in cafeaua servita la micul dejun pluteste o felie de lamaie, nu te grabi sa chemi inapoi ospatarul si sa ii ceri sa ti-o schimbe. Nu a ajuns intamplator in cafeaua ta. Italienii considera ca lamaia este condimentul perfect pentru, intrucat gustul acrisor intensifica aromele bauturii.Atingerea "delicata" a romului ofera cafelei nemtesti una dintre cele mai bune reputatii din lume. Combinate cu frisca, romul si cafeaua fac deliciul oricarui pasionat de cafea si o transforma intr-o delicatesa la micul dejun.Daca nu te poti hotari intre ceai si cafea la prima ora a diminetii, ce ar fi sa incerci sa le combini? Chinezii sunt specialistii in cafea cu ceai si lapte, o bautura cu care isi incep fiecare dimineata.