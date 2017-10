Cum se mananca o banana

banana

Dupa ani de munca in Italia, unse intoarce in satul natal. Intr-o seara se duce in vizita la un cumatru. A luat o sticla de Busuioaca si nistepentru copilul cumatrului. Stau ei la masa, beau, mananca, discutii despre filozofia vietii.La un moment dat vine copilul,de pe masa si o. Omul, in gandul lui: "Sa-i zic ceva, o sa para ca am venit cu fite din Europa si o sa se supere". Si tace. Mai trece o bucata de timp, copilul mai ia o banana si iar o mananca cu tot cu coaja. Omul nu mai rabda si mai mult de frica sa nu i se faca rau copiluli ii zice cumatrului:- Auzi, cumetre, dar copilul tauLa care, tatal:- Mama matii de copil!ti-am zis! Cu paine!