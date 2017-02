Daniel Tamas, directorul de la Protectia Copilului Cluj, sanctionat de Tise cu 20% din salariu pe trei luni

Alin Tise

Consiliul Judetean Cluj anunta ca a adoptat in sedinta extraordinara de vineri, 3 februarie 2017, proiectul de hotarare privind sanctionarea disciplinara a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Cluj, Claudiu Daniel Tamas.

Decizia forului administrativ judetean vine ca urmare a cercetarii administrative intreprinse in acest sens de o comisie de disciplina constituita, potrivit legii, in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj, comisie care a propus sancţionarea disciplinara a directorului Claudiu Daniel Tamas cu sancţiunea prevazuta de art. 77 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 188/1999, respectiv diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3 luni.

Sanctiunea vine ca urmare a unei serii de abateri disciplinare constatate in exercitarea functiei de director al Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Cluj, respectiv cea de neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor si incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, conform constatarilor expuse in Raportul Comisiei de disciplina.

Intrucat pe parcursul efectuarii cercetarii disciplinare a domnului director al Claudiu Daniel Tamas s-au constatat indicii ca poate fi angajata raspunderea contraventionala, comisia de disciplina a sesizat Inspectoratul Judetean in Constructii Cluj (adresa nr. 60/17.01.2016, urmand ca acesta sa dispuna masurile care se impun, arata reprezenantii CJ Cluj.

Totodata, intrucat s-au constatat indicii ca faptele constatate pe parcursul cercetarii pot angaja raspunderea penala, Comisia de disciplina a sesizat atat Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca (Sesizarea nr. 61/17.01.2016 si adresa nr. 2001/26.01.2017).