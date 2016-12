Decizia politiei britanice, dupa atentatul de la Berlin. Strazile din jurul Buckingham-ului, blocate

buckingham palace

dinva bloca temporarladin jurul, resedinta dina reginei, pe fondului riscului terorist, dupa atacul din, informeaza Reuters.Politia Metropolitana din Londra a comunicat ca astfel se va testa planul de inchidere a strazilor din jurul palatului, vreme de doua ore pe zi, timp de trei luni, pentru a proteja multimile care se aduna in zilele cand are loc Ceremonia de schimbare a garzii, din afara Palatului Buckingham, scrie Mediafax.are loc mai devreme decat era planuita de catre sefii fortelor de securitate, din cauza atacului care a avut loc luni in Berlin."Inchiderea drumurilor, care era planuita deja de ceva timp, reprezinta o masura preventiva si nu are legatura cu servicii anume de informatii", a comunicat Politia.Marea Britanie se afla subcelui de-al doilea mare nivel de amenintare, ceea ce inseamna ca exista riscul unui atac terorist.La inceputul lunii decembrie, seful serviciilor de informatii din Marea Britanie a declarat case foloseste de conflictul dinpentru a planui atacuri impotriva statului britanic si aliatilor acestuia.