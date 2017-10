Decizie radicala! Anuntul facut de Cristi si Adelina Chivu dupa 10 ani de casnicie: ”gata, s-a terminat”

chivu

este decis sa rupa orice legatura cu Romania, fiind gata sa-si vinda toate proprietatile de aici si sa se stabileasca definitiv in Italia sau in SUA.„Va renunta la absolut tot ce detine in Romania! Case, apartamente, terenuri… Le vinde pe toate! Nu vrea sa mai fie legat de nimic. Este decis sa inceapa o noua viata in Statele Unite sau Italia. Nu mai vrea sa ramina aici. Va veni doar in vizita. A scos, deja, mai multe proprietati la vanzare. Dupa ce scapa de ele, va parasi tara. Vinde absolut tot! Chiar si sub pretul pietei. Telul lui este sa scape de toate lucrurile pe care le are in Romania si sa-si continue viata in alta parte. Este foarte dezamagit de tot ce se intimpla aici. Prefera sa traiasca departe de situatia de aici”, a povestit, pentru presa, un apropiat al lui Cristi Chivu, scrie b1.ro.