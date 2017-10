Detalii uluitoare. Scrisoarea de adio pe care romanca moarta la Londra i-a trimis-o mamei ei

Lidia Dragescu 44 1

Ipotezasunt confirmate si de existenta a doua bilete de adio pe care tanara le-ar fi scris si pe care anchetatorii le-au gasit la fata locului.au fost scrise in limba romana si au fost gasite de politisti in mainile fetei, dupa ce aceasta s-a aruncat de la inaltime.Prima dintre scrisori era adresata mamei ei:”Mama, imi pare tare rau ca te-am suparat in felul acesta. Este normal sa fii suparata, dar nu fi trista pentru mine, pentru ca eu acum sunt bine, sunt intr-un loc mai bun.Am facut asta pentru mine, sa scap. De tot trecutul si de tot prezentul care imi provoaca atata durere.Va fi greu fara mine o perioada, dar, dupa ce va trece, veti fi ok.Ganditi-va la mine ca sunt bine acum.V-am spus acum cat de mult va iubesc.Imi pare rau, dar trebuia sa scap de asta si abia astept sa vad ce este de partea cealaltaVa iubesc pe toti, ramaneti cu bine si ne revedem dupa ce imbatraniti. Aveti grija de voi.Va multumesc pentru tot”Cel de-al doilea bilet a fost destinat tuturor celor care au vazut-o dupa gestul extrem”Imi pare rau ca v-am pus sa vedeti o imagine atat de urata. Tuturor celor care m-au vazut le spun ca imi pare rau. Oamenii care viziteaza acest loc nu vin sa vada un mort. Imi pare rau ca v-am oferit o astfel de priveliste, mergeti si fiti fericiti si traiti-va vietile!”