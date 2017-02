DNA

Directia Nationala Anticoruptie anunta, in 11 noiembrie 2016, ca a pus sub acuzare Murfatlar SA si alte opt firme pentru infractiuni de evaziune fiscala si conexe evaziunii fiscale in dosarul in care a fost descoperit un prejudiciu de aproximativ 600 de milioane de lei produs de societatile comerciale coordonate de oamenii de afaceri George Ivanescu, Constantin Circiumaru, Catalin Bucura, Gheorghe Zlotea, Catalin Vasilescu, Cosmin Popescu si Sorin Savoiu, cu sprijinul a opt sefi din Ministerul Finantelor Publice si ANAF.Anchetatorii spun ca activitatea infractionala s-a desfasurat cu sprijinul unor functionari publici din cadrul autoritatilor fiscale si vamale.