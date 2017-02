DOLIU la Hollywood! Un mare ACTOR a fost rapus de cancer

doliu 1

E din nouin lumea. Asta dupa ce actorula murit la varsta de 72 de ani, dupa o lupta cu cancerul la plamani, potrivit US Weekly.a devenit cunoscut dupa ce a interpretat rolul sefului FBI,, din celebrul serial "Clanul Soprano". El a mai avut aparitii remarcabile si in filmul "Goodfellas" si in " Lege si in ordine". „Am pierdut o parte din New York , cand le-am pierdut pe Frankie, NU exista nimeni ca el, este un simbol", a spus Bo Dietl, un prieten apropiat al actorului pentru Page Six.Pe langa lunga sa cariera in actorie, Pellegrino s-a facut remarcat si in afaceri, avand un lant de restauranet de succes, cu mancare italiana, in New York, Las Vegas si Hoollywood. Printre clientii sai fideli se numara staruri precum Woody Allen, Warren Buffett, Tony Bennett sau Michael Douglas. Locatiile sale apar si in filme extrem de cunoscute, printre care „Lupul de pe Wall Street" sau in videoclipurile mai multor artisti, cum ar fi "D.O.A." al lui Jay-Z.Pellegrino a murit in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 2.00, la spitalul Memorial Sloan Kettering, inconjurat de familie. El a fost diagnosticat cu cancer,anul trecut. De atunci el se recupera acasa si intre tratamente, isi facea aparitia la restaurantul din cartierul new-yorkez „Harlem".