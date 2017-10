Dr Mihaela Bilic

a explicat care este cel mai sanatos aliment pe care oricine il poate prepara acasa.vorbeste, intr-o postare pe pagina de Facebook, despre beneficiile ciorbei si ale supei, care ar trebui consumate cat mai des."Exista un aliment care, din fericire, face parte din traditia culinara a romanului insa si-a pierdut locul de cinste la masa noastra. Este vorba de banala ciorba/supa gatita din ce in ce mai putin din pacate, chiar si in familiile unde exista copii.Nutritionistii din toata lumea au recunoscut ca ” de la supa incoace, nu s-a inventat nimic mai echilibrat in materie de nutritie”. In Franta masa de seara nu se numeste cina ci „souper” deoarece exista obiceiul ca seara sa mananci doar o supa. Tot supa ca unic fel de mancare se servea si la primele restaurante, acest produs fiind considerat ideal pentru ” restaurarea” puterii de munca.In Romania orice gospodina stie ca nimic nu satura mai bine si nu e mai economicos decat o oala de ciorba. Iar daca ati facut armata sau ati mancat la autoservire si voi stiti ce gust minunat are ciorba facuta la cazan:)Dpdv nutritiv ciorba este un fel de mancare complet si echilibrat. Avem in ea legume, paste fainoase/orez sau cartofi, un pic de carne sau peste si muuuulta apa. Ciorba hidrateaza, incalzeste si hraneste cu putine calorii. V-ati dat seama ca nu vorbesc de ciorba cu 2 degete de grasime la suprafata si nici de cea in care punem 4 linguri de smantana.Fie ca e de legume sau are si carne, fie ca o mancati calda sau rece, fie ca e acra sau dulce, reconsiderati ciorba/supa in alimentatia zilnica. E cea mai simpla forma de a consuma legume in cazul copiilor si batranilor, e facuta in casa de mana voastra si tine cateva zile.Marele avantaj al ciorbei este faptul ca satura si tine burta plina timp de 2-3 ore. Daca se urmareste ecografic timpul de golire al stomacului se observa o intarziere de 30% in cazul supei comparativ cu situatia in care alimentele ar fi consumate separat. Deci supa tine de foame mai bine decat daca am manca o bucatica de carne cu legume si cartofi si am bea un pahar de apa.Aceasta curiozitate nu a putut fi explicata, insa este un lucru cert: mixate intre ele, ingredientele din ciorba stau mai mult in stomac! Nu ne ramane decat sa profitam, daca tinem la silueta.Va recomand cu drag o portie generoasa de ciorba aburinda, ca fel unic pentru oricare din mesele voastre. Si puneti langa ea si un ardei iute, intensifica arderile si accelereaza metabolismul cu 25% timp de 3 ore dupa masa:) Pofta buna!", a scris medicul Mihaela Bilic, pe pagina de socializare.