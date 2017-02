Guvernul a decis infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii

guvern

„Avem adoptat astazi un memorandum, potrivit programului de guvernare 2017 - 2020, avand in vedere crearea unor noi instrumente de investitii publice, crearea Fondului Suveran de Investitii fiind o masura de stimulare economica, instrument de finantare in investitii in sectoare competitive, rentabile si sustenabile, cu efect de multiplicare in economie, in urma atragerii de capital si surse din piata financiara”, a declarat Alexandru Petrescu, intr-un briefing la Palatul Victoria.Potrivit ministrului Economiei, FSDI va reprezenta un partener pentru investitorii institutionali, BERD, BEI, Banca Mondiala, fonduri de investitii si alti investitori privati.„Prin acest document nu facem decat sa marcam initiativa si demararea acestui proces. In continuare, am formalizat constituirea unor comisii interministeriale, cu reprezentanti ai Ministerului Economiei, Ministerului de Finante, reprezentanti ai Consiliului Concurentei, ASF-ului. (...) Astazi este ziua in care formalizam demersul, de maine aceste comisii formal se aduna, (...) emit puncte de vedere”, a spus Petrescu.Totodata, ministrul Economiei a precizat ca urmeaza sa fie adoptat si un act normativ privind functionarea efectiva a acestui fond.