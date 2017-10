Horoscop Urania 14-20 octombrie 2017. Luna Noua in Balanta, cum sunt afectate zodiile saptamana viitoare

urania



BerbecIntre 14 si 15 octombrie, la pranz, interes pentru latura sentimentala. Berbecii vor fi niste parinti autoritari si imperativi incercand, deseori sa-si impuna punctul de vedere sau viziunea despre lume si viata in fata copiilor lor. Probabil va fi o avalansa de argumente si insistente. Totusi afectivitata ooate schiopata din cauza unei lipse de incredere in persoana vizata; alteori, nativii pot ajunge la concluzia ca respectiva persoana nu este indicata pentru a continua un drumin viata impeuna. Calcule si analize cu privire la viitor. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei si va atrage, pentru cateva saptamani, un strop de noroc in relatiile parteneriale, mai ales in afaceri, proiecte comune, contracte. Posibila sansa de a tine sub control un conflict cu sau fara componenta procesuala. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, mici indizpozitiiorganice mai ales de natura digestiva si/sau hepato-biliara. Munca multa, efort in desfasurara activitatilor cotidiene. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, perioada buna pentru a atenua niste conflicte sau de a provoca o impacare, mai ales in plan conjugal. Contextul va functiona in acest registru si in urmatoarele zile, din cauza impactului pe care il va avea fza de Luna Noua care se va produce pe 19 octombrie, la ora 22:12', si care poate inlesni instaurrea unui nou registru relational mai calm, mai temperat, mai profitabil. In seara zilei de 17 octombrie Mercur va intra in zodia Scorpionului si le va marca sectorul casei a VIII-a intr-un chip nu tocmai fericit, impingandu-i spre solutii financiare si materile care nu le vor face cinste (artificii si ocolirea legii). Pe 20 octombrie, dupa ora 04:41', ambalari interioare provocate de una sau mai multe situatii care evolueaza prost si care le dau bugetul lunar, veniturile sau castigurile speculative peste cap.TaurIntre 14 si 15 octombrie, Taurii vor avea prilejul sa se manifeste in familie ca niste sefi, dand ordine, controland, trasand tuturor sarcini. Cei din jur vor considera ca acestia se dau importanti, alteori insa, chiar va fi nevoie de cineva care sa vegheze problemele curente de familie. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei ceea ce va fi de bun augur pentru evolutia starii lor de sanatate sau pentru munca si activitate profesionala. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, efort de a-si pastra calmul si siguranta de sine in chestiuni sufletesti. Moment favorabil verificarii, finisarii ori trasarii „tusei finale” intr-un proces de creatie artistica. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, posibile oscilatii cu privire la corectitudinea unui diagnostic (contrazis de unele simptome), indoiala cu privire la oportunitatea unui tratament sau a unei proceduri medicale; dorinta de a incerca solutii alternative. Posibila decizie finala in preajma zilei de 19 octombrie cand se va produce Luna Noua in Balanta. Inceperea unei activitati profesionale (loc nou de munca, debut intr-o meserie, angajare dupa o perioada de pauza). In seara zilei de 17 octombrie, Mercur va intra in zodia Scorpionului si, din aceast postura, va influenta in chip negativ casa a VII-a, permitand dialogurile stridente, acuzatiile false, barfele, inscenarile, intentiile ascunse, premizele parteneriale incorecte. Nu este o perioada buna pentru semnarea acordurilor; in general, nativilor li se va forta mana sau vor fi indusi in eroare. Aspect delicat si riscant in plan juridic, legal, procesual care va permite derapaje, exagerari, erori generate de neseriozitate, interese ascunse, manipularea informatiilor, denturarea declaratiilor, distrugerea probelor, marturiile mincinoase, procesele de intentie.). Pe 20 octombrie, dupa ora 04:41', aceste aspecte vor spori in intensitate.GemeniIntre 14 si 15 octombrie, la pranz, moment al orgoliului personal, subiectivism, dorinta de a impresiona, de a avea ultimul cuvant intr-o discutie in care se aduc mai multe argumente si opereaza mai multe puncte de vedere personale. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei ceea ce va fi in avantajul vietii afective. Planeta iubirii isi va etala intregul potential benefic. Vor fi posibile impacarile, iertarea, depasirea unei situatii confuze sau conflictuale prin iesirea la lumina a adevarului sau prin temperarea spiritelor. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, Gemenii isi vor asuma preocuparile casnice ca pe niste corvezi. Dialogurile cu parintii sau cu rudele in varsta pot fi enervante, plictisitoare sau marcate de ostilitate mai ales daca se vor aborda chestiuni in care interersul personal joaca un rol important. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, universul sentimental se va intensifica si se va nuanta pe fondul fazei de Luna Noua in Balanta (ce corespunde casei a V-a a acestor nativi) din seara zilei de 19 octombrie, moment astral cu importanta semnificatie astrologica care s-ar putea asocia cu o surpriza, cu inceperea unei relatii noi, cu nasterea unui sentiment, etc. Intr-un alt registru, identificam o splendida sustinere astrala pentru toti cei care desfasoara activitati de creatie artistica si interpretativa; vor fi excelent aspectate premierele, debuturile, afirmarile publice, lansarile de carte, disc, expozitiile, show-urile, prezentarile de moda. In seara zilei de 17 octombrie, Mercur va intra in zodia Scorpionului si va marca sectorul sanatatii si al muncii. Amble vor primi impulsuri astrale stresante. Risc crescut de raceli, viroze, infectii, sinuzite, inflamatii dentare ce vor necesita interventii stomatologice complexe, operatii pe fondul unor abcese, tulburari urinare si hormonale care se pot accentua, luand aspectul unor simptome acute, pe 20 octombrie, dupa ora 04:41'.RacIntre 14 si 15 octombrie, la pranz, dorinta puternica de afirmare prin intermediul banilor, de emancipare financiara a tinerilor sau de salt la nivelul salarizarii, cea din urma este mai greu de pus in practica pentru ca nativii vor fi obligati sa infranga rezistenta unor sefi de departamente sau conditionari legislative. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei si-i va transforma, brusc, si, poate, impotra lor, atat pe femei cat si pe barbati, in niste „gospodine”, in furnicute harnice care vor gasi chiar o placere in a-si pune casa la punct. Conditii pentru o mai buna intelegere in familie, pentru impacare, pentru calmarea spiritelor. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, unii vor fi obligati sa se concentreze pe invatatura, pe lectii practice. Deplasari anevoioase. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, interesante abordari patrimoniale, regasirea identitatii prin constientizarea unor factori ce tin de familie, traditie, educatie, limba, religie. Posibila noua etapa de viata asumata pe cont propriu prin ruperea de mediul familial al unor nativi ce pleaca „la casa lor” prin schimbarea domiciliului sau in urma casatoriei. Evenimentele se pot precipita in preajma datei de 19 octombrie, cand va avea loc faza de Luna Noua in Balanta. In seara zilei de 17 octombrie Mercur va intra in zodia Scorpionului si, de acolo, din casa a V-a, va rascoli puternic toate tipurile de sentimente, creand tulburari sufletesti atat parintilor, in relatia cu copiii lor, cat si celor care au o relatie sentimentala ce le ofera surprize si le pune rabdarea la incercare, situatie ce pare „sa dea in clocot” pe 20 octombrie, dupa ora 04:41'. Contextul mai poate genera crize de creatie, nemultumire fata de stadiul in care se afla un proces de creatie, felul in care (nu) progreseaza pregatirea lor pentru un rol sau o postura publica (concert, recital, debut, premiera, etc.).LeuIntre 14 si 15 octombrie, la pranz, Leii vor fi intr-o buna forma fizica si psihica. Vor fi energici, hotarati si gata sa se implice in activitatile care ii solicita, fara sa se eschiveze. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei ceea ce va avea un efect pozitiv pentru tot ceea ce inseamna asimilare de cunostinte, primire si transmitere de informatii, discurs public. Premize reale pentru a trece cu succes examenele si verificarile. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, nativii s-ar putea confrunta cu o jena financiara. Fie au fost obligati sa faca zilele trecute cheltuieli masive, fie apar situatii care ii obliga sa-si reevalueze disponibilitatile financiare. Efort de a iesi din impas. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, noroc la drumuri, sansa de a face o calatorie importanta care le deschide un drum ori le faciliteaza, in jurul datei de 19 octombrie, cand va avea loc faza de Luna Noua in Balanta, intalniri si imprejurari favorabile. In seara zilei de 17 octombrie, Mercur va intra in zodia Scorpionului. Acest tranzit va genera sentimente speciale, traite intens dar nativii nu vor dori sa vorbeasca despre tristetile sau suferintele provocate de boala sau necazul cuiva din familie, de greutatile cu care se confrunta o ruda si isi vor reprima mania sau furia daca au fost jigniti si nedreptatiti, ipoteza care s-ar putea contura dupa 20 octombrie, dupa ora 04:41'. Unele persoane nascute in zodia Leului pot trece prin clipe grele, vecine cu spaima, in situatia in care cineva din familie ar avea probleme cu legea care il vor pune - cu sau fara voie - in situatia de a fi trase la raspundere. Nota generala a saptamanii viitoare este data de o combinatie dulce-amara nascuta din situatii neobisnuite care ridica bariere de intelegere care nasc crize de constiinta si atitudini refractare fata de o directie de viata si actiune care li se impune.FecioaraIntre 14 si 15 octombrie la pranz, posibile reevaluari ale unei atitudini pe fondul tranzitului Lunii prin zodia Leului, ceea ce va avea darul de a amplifica, intrucatva orgoliul si vanitatea ba, poate, si dorinta de revansa sau de demonstatie de forta. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, Fecioarele vor deveni extrem de riguroase si meticuloase, atente la detalii si la amanunte; unii ii vor taxa drept chitibusari dar, cu cat gradul de raspundere al nativilor, cu atat mai mare va fi dorinta lor de precizie si de rigoare. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, predispozitia astrala indica sansa de a castiga, o suma ori de a primi o marire de salariu; intr-o alta ipostaza, vor fi favorabile si discutiile premergatoare unei reevaluari a retributiei. Situatia evolueaza favorabil datorita prezentei in casa a II-a a Soarelui si a apropiatei faze de Luna Noua in Balanta care va avea loc in seara zilei de 19 octombrie, ceea ce va da, intregii saptamani profilul unei etape pline de reusita materiala, amplificate, in postura ei favorabila, de planeta Venus care a intra pe 14 octombrie, in zodia Balantei. In seara zilei de 17 octombrie Mercur va intra in zodia Scorpionului. In felul acesta, casa a III-a va fi stresata de un mecanism de comunicare viciat in care si ceea ce va spune nativul dar si ceea ce va primi el, pe fondul lecturii sau al dialogului va purta amprenta rastalmacirii, al exagerarii si deformarii. Un alt aspect care nu este in avantajul nativilor, va fi uriasa dorinta dublata de placerea rautacioasa de a-i scoate din sarite pe unii si pe altii si de a face, la adresa unor persoane, fie ele si apropiate Fecioarei, afirmatii critice, ironice, sarcastice amplificate si de tranzitul pe care Luna il va incepe pe 20 octombrie, dupa ora 04:41', prin Scorpion, ceea va spori incarcatura afectiva si ecoul acestor vorbe pe care ar fi bine, totusi, daca si le-ar reprima.BalantaIntre 14 si 15 octombrie, la pranz, discrete sanse de a se intalni cu o persoana cu functie sau cu autoritate intr-un domeniu care-i poate da un ajutor concret. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei care isi va revarsa efluviile asupra nativilor; acestia se vor simti bine, vor fi senini poate chiar (mai) fericiti; unii vor putea face pasi importanti pe calea unei vindecari trupesti. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, mecanismele vietii interioare ii imping pe nativi sa faca o serie de ajustari a atitudiinii fata de oamenii si faptele care se consuma in preajma lor. Marte, in tranzit, in Fecioara, (casa a XII-a), le va da rabdarea necesara pentru a privi cu luciditate starea de lucruri cu care se confrunta si care le da batai de cap in planul activitatii profesionale sustinute la locul de munca sau in planul sanatatii, unde este vorba de o abordare stangace sau improprie a unei suferinte mai vechi. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, majoritatea preocuparilor carora li se dedica un nativ tin de conditia propriei lor persoane: unii isi vad de sanatate, altii incearca sa-si amelioreze aspectul exterior, unii se ocupa de garderoba, altii de relatiile interumane sau de progresul personal. Pe 19 octombrie se va produce faza de Luna Noua, in semnul lor zodiacal, ceea ce echivaleaza cu o aniversare. Se incheie un circuit de un an, deschis de Luna Noua in Balanta din 2016, si se deschide un circuit nou, pana in toamna anului 2018, ceea ce presupune ca vor trebui sa analizeze oportunitatile care li se ofera. In seara zilei de 17 octombrie, Mercur va intra in zodia Scorpionului si va crea premizele unor pagube prin furt sau inselatorie ori al unor nereguli contractuale accentuate de tranzitul Lunii prin acest sector din 20 octombrie, dupa ora 04:41', care va induce deseori enervare, suparare, revolta ori spaima privitoare la „ziua de maine”.ScorpionIntre 14 si 15 octombrie, la pranz, moment al succesului, al victoriei sau al unui avantaj moral asupra colegilor, rivalilor sau detractorilor. Pe 14 octombrie, Venus va intra in zodia Balantei, ceea le va spori starea de calm si liniste pe care o vor dobandi dupa acest moment de glorie personala. Intre 15 octombrie, dupa ora 14:19', si 17 octombrie seara, relatiile cu prietenii vor tine de latura pragmatica. Scorpionii nu vor face risipa de sentimente: isi vor pierde timpul doar cu acei cunoscuti de pe urma carora va avea de castigat, daca nu ii va ignora. Acelasi radicalism afectiv va functiona si in cazul relatiilor sentimentale unde, ratiunea va lua locul simtirii. Intre 17 octombrie, dupa ora 20:35', si zorii zilei de 20 octombrie, obositi de lupte si provocari, Scorpionii vor dori sa-si ia un respiro, sa fie lasati in pace, sa-si vada de viata lor, in tihna. Discretia si placerea secreta de a se ascunde ii va tine departe de locurile zgomotoase si intens frecventate. Luna Noua, care va avea loc in seara zilei de 19 octombrie, ii va aduce in situatia de a trai o secventa inedita ori de a se hotari sa faca o schimbare in viata lor. In seara zilei de 17 octombrie, Mercur va intra in zodia Scorpionului, respectiv in casa I a personalitatii, si le va rafina spiritul, transformandu-i in cele mai intuitive si senzitive persoane din zodiac, trairi si atitudini amplificate de tranzitul Lunii prin Scorpion care va incepe in zorii zilei de 20 octombrie. Nota generala a saptamanii va fi data de efectele timpurii ale recentei intrari a planetei Jupiter, Marele Benefic, in semnul zodiacal natal. Jupiter in Scorpion le va revizui viata in datele esentiale, provocand, uneori, schimbari ale coordonatelor existentiale pe fondul unor renuntari si confruntari dure cu realitatea. Totusi, ei vor avea parte, pana in toamna anului 2018 si de rezolvari miraculoase ale unor probleme personale nascute in timpul ultimilor doisprezece ani.