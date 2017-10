Imagini nemaivazute cu Madalin Ionescu si Cristina Siscanu, la doua zile dupa nastere

collage3

siau devenit vara aceasta parintii unei fetite superbe. Cei doi se simt ca o familie completa acum, de cand cel de-al treilea membru al familiei a venit pe lume.Taticul Madalin Ionescu si-a dedicat inca din prima zi pe lume a micutei Petra tot timpul pentru a fi alaturi de ea si sotia lui, iar de curand, fostul prezentator TV a facut public un clip video realizat imediat dupa nastere, chiar in rezerva de spital.In imagine, Cristina Siscanu sta pe pat si o alapteaza pe fetita, iar Madalin Ionescu se odihneste alaturi de ea, pe un pat alaturat."Un filmulet pe care nu l-am facut public pana acum ... Eram in spital , in a doua zi de la nasterea Petrei ! Rupti de oboseala, dar fericiti ! De abia puteam sa pronunt cate ceva, insa tot ce conta era micuta noastra frumoasa!", a scris Madalin in dreptul imaginilor.