s604x0 cornel gales

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

inca se mai resimte. Din cauzasufera cu tiroida.„Mental sunt bine, insa sentimental stau foarte prost. Asta e, s-a intamplat, viata merge inainte. In urma cu doua saptamani am trecut pe la, la ounde eu si Ileana serveam. La plecare m-am dus la o pustoaica sa-i platesc si am inceput sa plang, din senin.Am fost la medic si mi-a spus ca e o afectiune a glandei tiroide. Nu pot sa ma controlez, iesirile astea sunt inevitabile. Fata respectiva s-a uitat la mine ca la un om tampit, m-am dus la casierie ca sa plang.M-am simtit oribil, dar nu am ce sa fac. Prietenii conteaza foarte mult in asemenea situatii. Cercul meu s-a subtiat foarte mult de cand a disparut Zanica mea. Multi artisti au ramas langa mine si m-au consolat si sutinut”, a declarat pentru Spynews.ro Cornel Gales.