INCREDIBIL! Vacanta cu peripetii pentru un cuplu

Mnombo Madyibi, in varsta de 32 de ani, s-a casatorit cu iubita lui virgina si a dus-o in luna de miere in Coffe Bay, din Sudul Africii.

Preludiul a decurs excelent, femeia parea sa se bucure de momentele de intimitate, dar iadul s-a dezlantuit cand barbatul a renuntat la lenjeria intima.

“Semana cu un castravete paros infricosator”, a spus femeia.

Aceasta a reactionat violent, dandu-i cu o sticla de vin in cap.

anaconda. Ne-am intors acasa cu autobuze diferite. Nu vreau sa depun plangere impotriva ei pentru ca o iubesc. Cred ca e furioasa pe mine pentru ca nu i-am putut oferi decat o luna de miere ieftina si nu luna de miere in Zanzibar pe care si-o dorea", a declarat Mnombo Madybi pentru dailystar.co.uk. “Totul mergea bine si ea se simtea bine, dar totul s-a schimbat dramatic cand mi-am dat jos lenjeria intima. Inainte sa-mi dau seama, m-a lovit cu o sticla de vin in cap, a incercat sa ma sufoce cu un urs alb cu rosu, pe care i-l daruisem. Mi-a spus ca ar fi vrut un penis de 12-13 cm, nu o. Ne-am intors acasa cu autobuze diferite. Nu vreau sa depunimpotriva ei pentru ca o iubesc. Cred ca e furioasa pe mine pentru ca nu i-am putut oferi decat o luna de miere ieftina si nu luna de miere inpe care si-o dorea", a declarat Mnombo Madybi pentru

Tipetele celor doi au trezit ceilalti clienti ai hotelului, iar tinerii insuratei si-au incheiat luna de miere prin a lua autobuze diferite spre casa.