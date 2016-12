Simona Gherghe

este parte a unui proces care se complica pe zi ce trece pentru moderatoare.In octombrie 2014, medicul barladean Gabriel Simiciuc a fost acuzat in emisiunea Simonei Gherghe de Catalina Gancianu ca i-ar fi imbolnavit copilul, pe Codrin, care s-ar fi ales cu ciroza hepatica dupa un tratament gresit aplicat minorului. Scandalizat de afirmatiile copilului si ale invitatiilor din platou, Simiciuc a dat-o in judecata si pe Simona Gherghe, dar si pe Catalina Gancianu, pentru defaimare si lezarea imaginii.: Admite apelul declarat de apelantul-reclamant Simiciuc Gabi împotriva sentinţei civile nr. civile nr. 178/2016 din 10 februarie 2016 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia civilă, pe care o anulează în tot. Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 decembrie 2016", asa suna hotararea Curtii de Apel Iasi, ceea ce inseamna ca problemele Simonei Gherghe in acest dosar se vor inmulti, cel mai probabil, la viitoarea instanta.