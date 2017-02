Klaus Iohannis 1

Totodata, presedintele i-a laudat pe romanii care au iesit zile la rand in strada pentru a protesta fata de ordonanta 13.„Am fost surprins de cat de mare a fost multimea. Avand peste 200.000 de oameni in Piata Victoriei, acolo unde este situata cladirea Guvernului, este ceva extraordinar. A fost o demonstratie pasnica. Practic, nu au fost incidente. A existat la inceput un incident minor intr-unul dintre colturi, jandarmeria a rezolvat incidentul. A doua zi protestul a fost pasnic, foarte civilizat, iar numarul mare de oameni care s-au alaturat protestului au aratat ca romanlor le pasa de tara lor si de ce se intampla in interiorul ei. Iar asta e un semn foarte bun. Am mostenit coruptia din anii comunismului si ne luptam cu ea. O facem cu succes, dar evident, lupta aceasta atrage multi dusmani. Si acesti dusmani vin chiar si din randul politicienilor. Deci, exista un curent anticoruptie, este evident ca nimeni nu o poate opri definitiv, dar macar o putem incetini, sa o facem mai putin prezenta”, a declarat presedintele Iohannis.