Klaus Iohannis se va adresa Parlamentului marti, la ora 12:00. Reactiile lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu

Klaus Iohannis

"Am discutat despre includerea in ordinea de zi pentru marti a solicitarii presedintelui Romaniei de a se adresa Parlamentului. Am hotarat ora 12:00, conform solicitarii pe care a facut-o domnia sa", a declarat luni Tariceanu.Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri presedintilor celor doua Camere ale Legislativului o scrisoare in care arata ca doreste sa se adreseze Parlamentului pe 7 februarie cu privire la modificarile aduse legislatiei penale, precum si in legatura cu evenimentele generate de acestea."In conformitate cu prevederile art. 88 din Constitutia Romaniei, republicata, doresc sa adresez Parlamentului un mesaj referitor la modificarile aduse de catre Guvern legislatiei penale, precum si la evenimentele generate de acestea", se preciza in scrisoarea sefului statului.Presedintele Iohannis a propus ca mesajul sau sa fie prezentat Parlamentului pe 7 februarie, la ora 12,00.Presedintele Camerei Deputatilor, liderul social-democratilor Liviu Dragnea, a declarat ca se asteapta ca seful statului Klaus Iohannis sa aiba, marti, in plenul Parlamentului, un mesaj echilibrat si un apel la calm si stabilitate."Marti ma astept, sper ca presedintele Iohannis sa aiba un mesaj echilibrat si un apel la calm si la stabilitate pe care il avem si noi. Dar o sa vedem maine", a spus Dragnea, luni, la Parlament.Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni ca o sa ii trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis pentru a-l informa in legatura cu abrogarea Ordonantei de Urgenta 13/2017 referitoare la modificarea Codurilor penale.Intrebat daca l-a informat pe seful statului, dupa sedinta de Guvern, de abrogarea Ordonantei 13, Grindeanu a spus: "Nu, o sa ii trimit o scrisoare"."Maine (marti - n.r.) o sa vin in Parlament la discursul presedintelui. O sa ii trimit si o scrisoare prin care o sa il informez ca s-a abrogat Ordonanta 13. Cred ca de lucrurile acestea a fost deja informat", a precizat Grindeanu.