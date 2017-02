Klaus Iohannis

„Discursul dansului ne asteptam sa fie un discurs de unificare, un discurs pentru romani, pentru Romania, pentru o tara unita, pentru un popor unit. Stim foarte bine ca dansul a avut un exces atunci cand a mers in Piata si a sprijinit o parte a populatiei si astazi avem doua Romanii - avem un popor care manifesta in Piata Victoriei si un popor care manifesta la Cotroceni. Trebuie sa incheiem acest subiect, trebuie sa avem un popor unit, un popor care sa aiba responsabilitatea si respectul fata de institutiile statului si, in acelasi timp, un Guvern care sa guverneze pentru binele Romaniei. Nu putem imparti Romania in doua. Dl presedinte a avut acelasi discurs de a imparti Romania in doua”, a declarat acesta, marti, dupa ce a parasit sala de sedinte a plenului comun al Parlamentului in care presedintele Klaus Iohannis isi sustinea discursul.El a explicat de ce parlamentarii PSD si ALDE au ales sa paraseasca sala plenului. „Astazi, Camerele reunite ale Parlamentului, ca o institutie responsabila si serioasa, a avut un comportament extrem de civilizat fata de dl presedinte si dansul a fost tratat cu respectul Institutiei prezidentiale. (...) Cu toate ca au fost informatii ca vor fi pancarte, ca vor fi vociferari, nu a fost absolut nimic si noi consideram ca Institutia prezidentiala, care a fost aleasa prin vot democratic, ma refer la dl Iohannis, trebuie respectata intr-un stat de drept”, a mai spus Badalau.Referitor la faptul ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nu a parasit sala plenului Parlamentului, Niculae Badalau a precizat: „Dl presedinte Dragnea a ramas in sala fiind presedintele Camerei Deputatilor, fiind obligat de functie”.In timpul discursului sustinut de presedintele Klaus Iohannis in fata Parlamentului, deputatii si senatorii PSD si ALDE au parasit sala de sedinta.La randul sau, deputatul PSD Catalin Radulescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis nu ii reprezinta pe social-democrati, acestia asteptandu-se ca mesajul adresat de seful statului Parlamentului sa fie unul pacifist, „un mesaj frumos”.„Nu ne reprezinta. Nu e presedintele nostru, sa stea cu cine l-a ales. Nu exista. (...) Sa stea cu poporul lui. Acest presedinte ne-a dezbinat demult. Noi suntem alesi ai poporului nostru, nu ai poporului lui. Dansul l-a impartit in doua (poporul - n.r.). Daca astazi venea cu un mesaj de pace, un mesaj frumos, ca sa stam sa discutam la masa, exact cum a spus dl. Tariceanu, era ok. Dansul a venit cu alt mesaj. Din Germania a venit dansul, ca sa stiti de unde a venit. Din Germania, exact de acolo a venit”, a declarat Radulescu, dupa ce a parasit sala de sedinte a plenului Parlamentului, in timpul discursului pe care presedintele Klaus Iohannis il sustinea in fata deputatilor si senatorilor.Sursa: Agerpres