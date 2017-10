Luminita Anghel, mesaj tulburator: „N-as mai adopta niciodata un copil”

Luminita Anghel

David, primul baiat pe care l-a infiat in timpul casniciei cu, i-a facut numeroase probleme de-a lungul copilariei si al adolescentei, iar cand a crescut nu a mai vrut sa auda de ea.Desia facut toate eforturile si i-a oferit toate sansele pentru un viitor mai bun. Tanarul a plecat de acasa si a lansat, la acea vreme, o gramada de acuzatii la adresa artistei. Si, ca si cand nu ar fi fost de ajuns, artista a trecut printr-un alt moment greu, care a marcat-o profund, odata cu incercarea sa de a o adopta pe micuta Mariuca. Vedeta a luat-o pe fetita de la orfelinat in 2009, cand scumpetea creata de doar 2 anisori a cucerit-o definitiv. Ulterior, fetita s-a intors langa mama biologica."Niciodata nu voi mai adopta, dar nu-mi doresc sa vorbesc despre asta. Il am pe Filip (n.r. fiul sau natural) si sunt multumita si implinita. Sunt fericita cu sotul meu si cu el", a declarat Luminita Anghel.