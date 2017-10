marcel toader

a rupt tacerea si a pus capat zvonurilor potrivit carora s-ar iubi cu Geanina Manea, fosta iubita a lui Petru Mircea. Afaceristul a dezvaluit si argumentele care-i sustin alegerea.Marcel Toader a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care dezminte presupusa relatie cu interpreta de muzica populara Geanina Manea. Fostul sot al Mariei Constantin a dezvaluit si motivele din cauza carora aceasta relatie nu exista.”Vad ca presa insista asupra unui subiect ilogic ; o probabila, posibila relatie a mea cu o tanara interpreta de muzica populara. Va anunt ca aceasta relatie nu exista, este imposibila! In primul rand pentru ca eu inca nu am definitivat o istorie de viata si 2 ; pentru ca in acest moment nu-mi doresc asta !!”, le-a spus Marcel Toader prietenilor lui virtuali.