Maria Constantin, acuzata de furt. Fosta nevasta a lui Marcel Toader are probleme mari

maria constantin

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Vesti extrem de proaste pentru cantareata, cea care a fost in centrul unui imens scandal dupa ce s-a aflat ca divorteaza de omul de afaceriMaria Constantin, care a fost in lacrimi la o emisiuni de televiziune in urma cu cateva zile, este acuzata de furt. Cea care o acuza de furt si care a si depus plangere penala impotriva acesteia este proprietara garsonierei in care blonda s-a mutat dupa separarea de Marcel Toader.”Am cunoscut-o prin intermediul lui Marcel Toader, ulterior am devenit mai apropiate. Cand a plecat totul era oribil. A lasat dezastru cand a plecat. I-a trebuit trei zile doamnei de la curatenie sa faca curat. Am constantat disparitia unei posete. A fost cu poseta mea la un eveniment. Pana nu am gasit imagini cu poseta nu mi-a returnat-o.De geaca nici nu stiam pana nu am vazut poza cu ea la munte, un pulover si telefonul. Cand am inchiriat garsoniera a fost pe baza de incredere si prietenie… Vreau sa fie pedepsita”, a declarat propietara garsonierei in cadrul emisiunii pe care Dan Capatos o prezinta la Antena 1.”Toata casa era plina de lumanari. Ultima sansa a ei a fost pana sambata la 8, dar de acum inainte vom continua in instanta. Ea nu a platit chirie, a achitat intretinerea si ce a mai stricat pe acolo”, a mai spus proprietara garsonierei.Invitat la emisiunea respectiva, Marcel Toader, fostul partener de viata al Mariei Constantin a comentat despre acuzatiile care i se aduc solistei.”Eu sunt siderat, nu stiu ce sa spun. Eu sunt plin de rusine fata de femeia asta, de mama ei, de familia ei. Cred ca se intampla ceva cu Maria. Am stat 4 ani cu ea, dar niciodata nu am auzit sa fi pus mana pe ceva. In situatia asta e greu sa creada ca eu as face un scenariu”, a declarat Marcel Toader pentru ”Xtra Night Show”