"Sunt bine, e o simpla raceala. Stati linistiti", a declarat Maria Constantin in momentul in care a fost intrebata despre zvonurile ca a fost bolnava.Maria Constantin a fost plecata cateva zile in Cipru si povesteste ca i-a prins bine aceasta escapada, desi a avut de lucru, s-a si relaxat."In ultima saptamana am o perioada in care am ras fara oprire. Mi se trage si de la Cipru. Ma vad intr-o relatie cu un om simplu, care sa ma iubeasca. Atat. Cipriot, roman, nu conteaza", a mai povestit Maria Constantin.Cantareata de muzica populara a trecut in ultima perioada prin multe necazuri, insa a reusit sa treaca peste cu bine."Chiar daca sunt multe momente in viata in care ne este greu, trebuie sa luptam. Ii multumesc lui Dumnezeu ca m-a intarit. Tata avea o vorba - trebuie sa mergi mai departe pentru ca Dumnezeu ti-a lasat un dar si trebuie sa incanti oamenii", a povestit Maria, vizibil emotionata."Tot timpul in viata exista o rezolvare. Am momentele mele in care vorbesc in gand, cu Dumnezeu, cu tatal meu care este in cer. Pierderea lui a fost cel mai greu moment din viata mea. Pentru mine este un soc ca el nu mai este. Daca nu era tata, eu nu as fi fost ce sunt acum.Intrebata peste ce nu poate trece intr-o relatie, Maria sustine ca iubirea este cea mai importanta, daca ea nu mai exista, relatia nu mai are sens."Daca nu ar mai exista iubire. Imi doresc iubire, respect, atentia fata de partenerul de viata, intelegere. Pentru a ajunge la o casnicie perfecta si frumoasa e nevoie de multe"."Intr-o relatie ofer tot, cand iubesc sunt alaturi si trup si suflet. Sunt un om sensibil si pun mult suflet", a mai declarat Maria cand a fost intrebata ce ofera intr-o relatie.Maria Constantin a vorbit despre cel mai important barbat din viata ei, fiul sau"Este barbatul care ma face pe mine implinita si fericita. Este sufletul meu. Il vad cam la doua saptamani", a declarat blondina."Exista iubire in viata mea, din partea fiului meu, a familiei. Exista iubire fata de orice. A zis de bine, as vrea sa aiba dreptate. Nu ma gandesc la asta acum, nu zic nu, dar nu ma gandesc la asta acum. Vreau sa duc visul tatalui meu mai departe. El m-a indrumat catre cariera asta. Imi lipseste sa-l vad in locul ala in care statea mereu la spectacole", a spus Maria."Au fost momente grele atat pentru mine, cat si familia mea. El m-a transformat in tot ceea ce sunt acum. M-a ajutat foarte mult. Ma doare cel mai mult ca nu a apucat sa se bucure de fiica sa, sa o vada pe scena. Tata m-ar fi incurajat in momentele astea", a mai spus Maria Constantin, cu lacrimi in ochi."Am si mintea destul de ocupata, faptul ca muncesc foarte mult ma ajuta. Vin acasa obosita, nu mai am timp aproape deloc de suferinta. Mama mi-a fost alaturi, fratii mei. Cu sora mea vorbesc zilnic la telefon. Prietenii si familia mi-au fost alaturi".