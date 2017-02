Mihai Gotiu, senatorul peturilor de bere, surprins in timp ce doarme bustean in Parlament! VIDEO

Mihai Gotiu prins in timp ce doarme in Parlament

Un senator a oferit imaginile inceputului de an in Parlament! Mihai Gotiu, unul dintre parlamentarii controversati ai USR, a fost filmat in timp ce dormea in plenul Parlamentului, in timp ce se discuta bugetul României pentru anul 2017. Explicatiile lui Gotiu intrec orice imaginatie.

"Ma oboseste aceasta procedura a bugetului care e o calcealma. Am zis ca e mai bine sa ma odihnesc un pic. Am zis sa ma odihnesc un pic pâna când trece partea asta. E dreptul lor sa doarma in plen, fiecare face ce doreste. Daca o sa mi se mai faca somn, o sa mai dorm. Prefer sa fiu atent la momentele care conteaza. Am colegi care ma atentioneaza.

Sunt convins ca am alegatori cu foarte mult simt al umorului si sigur ne vom distra impreuna. Nu stiu ce salariu am, dar nu stiu ce reprezinta toate sumele din salariu. Liviu Dragnea stie mai bine. Nu am venit in Parlament pentru salariu.", a spus Mihai Gotiu.

Senatorul USR a fost protagonistul unor articole de presa in care au aparut poze cu el dormind in Vama Veche, pe plaja, lânga sticle de bauturi alcoolice, arata Pagina de Transilvania.