Muzeul de Istorie a Transilvaniei colectioneaza pancarte si poze de la proteste, pentru colectie

Protest

a facut, miercuri, apel lasa aducafolosite la protestele fata de, precum sirealizate pe suport digital, pentru a fi incluse inPurtatorul de cuvant al, initiatoarea acestui demers, a declarat pentru Mediafax ca se doreste ca protestele, considerate un moment important din, sa fie bine reprezentate in colectiile muzeului.„Zilele acestea, in Romania se scrie istoria. MNIT doreste sa documenteze acest eveniment cu materiale reprezentative pentru protestele care au avut loc la Cluj. Facem apel la clujeni sa nu arunce pancartele cu mesajele scrise si, in momentul in care protestele inceteaza, sa le aduca la muzeu. De asemenea, cei care au fotografii suport digital si care au surprins momente cheie ale manifestatiilor sunt invitati sa le aduca. Toate aceste materiale urmeaza sa faca parte din Colectia de Istorie Contemporana a muzeului pentru ca dorim sa ne asiguram ca acest moment important din istoria recenta a Romaniei va fi bine reprezentat in colectiile muzeului nostru", a spus Savu Gruita, care se ocupa de Departamentul de Istorie Contemporana a institutiei.Potrivit acesteia, in functie de spatiile disponibile la muzeu, vor fi organizate cu aceste materiale si expozitii temporare.„Noi am mai organizat si expozitii cu afise electorale folosite la alegeri, incerca sa facem o baza de date cu ceea ce se intampla in Romania pentru ca, peste 20 de ani, ceea ce se intampla va fi considerat istorie", a mai spus purtatorul de cuvant al MNIT.