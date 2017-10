OPINIE: Octavian Goga, primul mason al tarii, omagiat cu scanduri de catre discipoli, in centrul Clujului

Omagiu Octavian Goga la Cluj

Cotet de scanduri, usa de baraca sau oglinda magica ca la ...untold este omagiul adus de urmasi celui ce a fost marele poet, publicist si politician Octavian Goga.

Autorul unei presupuse delapidari de toata frumusetea, in favoarea lui Mihail Sadoveanu caruia i-ar fi donat din banii Ministerului de Interne pe care-l conducea 27 milioane de lei, pentru a incropi o revista francmasonica, Octavian Goga este din ce in ce mai putin cunoscut de generatiile actuale.

Considerat de importantii vremii drept „marele patron al masoneriei" romane, desi nu se stie sa fi fost mebru de facto al acesteia, in capul poetului trebuie sa fi fost ca in finantele ministerului condus de dansul, daca avem in vedere ca era si politician de extrema dreapta si membru al camarilei regale a dictatorului Carol al II lea, dar si fracmason, organizatie considerata anticrestina.

Sub guvernul condus de Goga-Cuza (AC Cuza) s-a pus bazele prigoanei legionarilor, in timp ce poetul suspina cu tristete de dorul taranilor in: „Noi vrem pamant"... De altfel unii contemporani mai intelepti il si considerau un fel de Gogutza: „D-l Octavian Goga care, deşi este mason, habar n-are de rostul Franc Masoneriei, căci şi-a permis să vorbească în lojă despre Creştinism - greşeală ce masonii nu-i vor ierta niciodată. D-l Goga a mers aşa de departe cu naivitatea sa, încât a propus ca Loja Naţională să se numească Loja Creştin-Naţională, scrie Vasile Trifu in anul 1932, in presa vremii.

Asa ca, revenind la oile noastre, nu ne miram ca,pardon, clujenii de bine s-au gandit sa-l omagieze construindu-i poiata, chiar in parc, ca la ciori sau alte pasari profitoare, nu de alta, dar sa stie si poporul cum isi omagiaza ei inaintasii.

Glorie desarta, daca ne gandim ca Gogu a mai avut in timp o astfel de omagiere, tot din scanduri, dar mult mai bine lustruite, basca aferentul dric si caii in lacrimi. PS: La inceputul aparitiei soclului, chiar scria omagiu deasupra „cuibului", pe care, din plictiseala sau nebagare de seama, unii rataciti prin parc i l-au retras/sustras: Vox populi, vox dei...

Cristian Droanta

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.