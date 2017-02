Ordonanta de Urgenta care a scos romanii in strada va fi ABROGATA. Sedinta de Guvern, la ora 14.00

guvernul Grindeanu

"Ca si prim-ministru va anunt ca am luat cateva decizii: maine (n.r. - duminica) vom face in regim de urgenta o sedinta pentru abrogarea Ordonantei de Urgenta.(...) Vom gasi termenul legal ca sa nu intre in vigoare - abrogare, prorogare. 2- E nevoie totusi de punerea in concordanta a decizie CCR. Voi demara consultare cu celalalte partide, excluzand pragul de 200.000 de lei, astfel ca, dupa un dialog pe care sper sa-l am, in cel mai scurt timp sa trimitem proiect de lege spre Parlament".Grindeanu a mai spus ca Ministerul si ministrul Justitiei isi asuma consecintele pentru confuzia creata legat de aplicarile OUG. Totodata, acesta a mai spus ca doreste in continuare, sa puna in aplicare programul de guvernare:"De asemenea, e important sa spunem ca toate argumentele pe care le-am avut in sustinerea OUG nu au fost bine comunicate. Din acest motiv s-a creat multa confuzie, distorsiuni, care nu au legatura cu ce s-a adoptat. De aceea, Ministerul si ministrul Justitiei isi asuma consecintele. Inchei prin a va spune ca doresc in continuare sa pun in practica programul de guvernare, mai avem 12 puncte de adoptat astfel incat ce au votat romanii sa se regaseasca in viata lor".In Piata Victoriei din Capitala s-au strans sambata seara peste 170.000 de oameni! Dupa ce au marsaluit pe marile bulevarde si au format un lant uman in fata Palatului Parlamentului protestatarii s-au intors in fata Executivului.Au fost si in tara cele mai mari proteste din ultimii ani. 40.000 de clujeni au iesit in strada. 35.000 de timisoreni s-au mobilizat din nou. La Craiova au fost in jur de 10.000 de protestatari, la Ploiesti, 15.000, iar brasovenii au fost 12.000.