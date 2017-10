Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Dai copilului sa manance piept de pui, ca e slab si bun, dar, din cauza hormonilor estrogeni, fetitelor le apare menstruatia cu cativa ani mai devreme si sunt expuse riscului de cancer uterin, iar baietii se confrunta cu riscul de cancer mamar.Te gandesti ca mai sanatoasa e, totusi, carnea de peste. Numai ca pestii mari (ton, cod) retin metalele grele (plumb, mercur, cadmiu etc.), provenite de la poluare, iar acestea, ajunse in corpul nostru, se acumuleaza in rinichi, ficat, oase, creier si duc la inevitabilul cancer.Pestii din crescatorii sunt si mai periculosi. Pangasiusul e considerat o adevarata otrava. Zici ca e sanatos sa mananci somon, ca are Omega 3? Somonul de crescatorie, cel care se gaseste de obicei in magazin, e chiar boala curata si medicii sfatuiesc femeile gravide sa se tina departe de asa ceva, asa cum le sfatuiesc sa nu fumeze.In carnea de somon de crescatorie ai parte de pesticide, de mercur, de dioxina, inclusiv de colorant (caci i se administreaza colorant in hrana, sa se obtina carnea roz). Vrei sa eviti aceste pericole si te gandesti la o alimentatie vegetariana? Nu ai rezolvat nimic.In afara de organisme modificate genetic, dai de pesticide sau de ingrasaminte chimice. ti se spune ca e bine sa mananci cat mai multa verdeata?Tocmai in frunza planta isi face stocuri din azotatii, nitratii sau nitritii cu care o alimenteaza agricultorii, pentru produse mari si aratoase, pentru recolte record. Prin urmare, oricum ai da-o, nu ai scapare. Otrava iti este administrata lent, cu fiecare imbucatura, si va exista un moment critic in care corpul tau va ceda. inainte de termen. si nu vorbim de cazuri izolate, ci de un fenomen generalizat. Prin urmare, nu sunt doar crime, ci e de-a dreptul genocid. si de ce toate acestea? Pentru ca unii sa faca profituri uriase.Ne omoara, deci, ca sa aiba ei un iaht in plus. ii aratam cu degetul pe cei care pornesc razboaie? La fel de vinovati sunt cei care ucid omenirea lent. Nimeni nu-i pedepseste nici pe unii, nici pe altii, cu totii sunt considerati niste lideri, niste invingatori, scrie adevarul.