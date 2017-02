Parlamentul cere SRI informarile despre violentele de la proteste

a spus caa transmis SMS-uri in timpul"Eu nu am primit informari cu privire la eventuale intentii de provocare. Aseara, intre orele 19.43 - 22.55, in mijlocul protestelor, secretarul de stat Viorel Stefu si seful Politiei au primit mesaje tip SMS din partea unui ofiter SRI in care se face referire exclusiv la posibila prezenta la protest a anumitor persoane, in general, activisti care participa constant la activitati de acest gen, precum si prezenta unor membri ai galeriilor la modul general. Datele primite prin SMS nu semnalau riscuri in ceea ce priveste tulburarea ordinii publice, intentia de a denatura caracterul manifestatiei respectiv daca persoanele in cauza urmau sa desfasoare acte de violente si nici daca aveau asupra lor mijloace pe care sa le utilizeze in acest scop. Nu au fost informatii inedite venite din partea SRI", a zis Carmen Dan.