Daniel Buda

Europarlamentarul clujean Daniel Buda a chestionat Comisia Europeana, alaturi de alti colegi din Parlamentul European, membri ai Grupului PPE, dar si din alte grupuri politice, o intrebare pe tema combaterii problemei legate de disparitia copiilor migranti in Europa.

"In ianuarie 2016, Europol a precizat ca cel putin 10.000 de copii migranti si refugiati au disparut in Europa, o situatie care ramane neschimbata pana astazi. Cercetarile efectuate de Missing Children Europe si cofinantate de Comisie au constatat ca aceste disparitii de copii sunt legate de problemele de protectie de fond, printre care conditiile precare de primire, lipsa de informatii, reintregirea familiei si procedurile de desemnare a unui tutore indelungate si complexe, precum si temerile de a fi detinut, trimis inapoi in tara de origine sau transferat in tara de sosire initiala", a precizat europarlamentarul Daniel Buda.

Acesta sustine ca disparitia de copii migranti nu este raportata sistematic: "Potrivit Europol, riscurile de introducere ilegala, de trafic si exploatare aferenta sunt in crestere, data fiind lipsa cronica de coordonare la nivel national si transfrontalier". Comisia a propus deja o reforma a Sistemului european comun de azil (CEAS), inclusiv masuri specifice pentru a preveni disparitia de copii in cadrul migratiei.

Totusi, "avand in vedere gravitatea si caracterul urgent al acestei probleme, adoptarea imediata de masuri este imperativa", a spus europarlamentarul clujean.

"Am solicitat asadar Comisiei Europene sa ne comunice oral, in plenul Parlamentului European, informatii cu privire la: Cand va prezenta Comisia o strategie cuprinzatoare pentru protectia tuturor copiilor din cadrul migratiei, astfel cum a anuntat in Agenda europeana pentru migratie in mai anul trecut? Cum va aborda Comisia concluziile si recomandarile clare prezentate cu ocazia celui de-al 10-lea Forum european privind drepturile copilului si a conferintei „Lost in Migration" din Malta? Care sunt actiunile intreprinse de Comisie pentru a sprijini statele membre in vederea transferarii mai multor copii din Grecia si Italia? In ce mod intentioneaza Comisia sa asigure ca copiii vor fi o prioritate in cadrul actualului CEAS? Care sunt masurile pe care le va lua Comisia pentru a asigura ca copiii migranti nu dispar din sistemul de azil din cauza temerilor legate de returnarea migrantilor in situatie nereglementara? Care sunt masurile pe care le va lua Comisia pentru a imbunatati raportarea disparitiilor de copii catre organismele de asigurare a respectarii legii si linia telefonica de asistenta 116 000?", a anuntat Daniel Buda.

Sursa: Ziua de Cluj