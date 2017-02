Sorin Grindeanu

"Daca Parlamentul a hotarat, o sa gasim. Nu e simplu sa gasesti 50 de milioane de euro. Vom face eforturi fiindca asta e partea pe care, avand in vedere cadrul legal din Romania, trebuie s-o punem in practica", a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.El a amintit ca Parlamentul a avut rolul de a aviza referendumul, urmand ca Guvernul sa-l organizeze."E un lucru simplu. Ca tema (...), sigur, chiar mi se pare ca e o tema cu care nu ai cum sa nu fii de acord", a spus prim-ministrul.