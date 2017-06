Romania invinge Chile pe Cluj Arena, scor 3-2, dupa ce a fost condusa cu 0.2! GALERIE FOTO

DSC 0060

Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa statului Chile, campioana Americii de Sud, cu scorul de 3-2, marti seara pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci amical.

Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Eduardo Vargas (8) si Leonardo Valencia (18), dar tricolorii au reusit sa intoarca scorul in repriza secunda, gratie golurilor marcate de Bogdan Stancu (31), Nicolae Stanciu (60) si Alexandru Baluta (83), profitand si de faptul ca sud-americanii au jucat circa o ora in inferioritate numerica.

A fost doar a doua victorie a selectionerului german Christoph Daum in opt meciuri (2-3-3), venita in urma unei reprize secunde excelente. Daum a operat patru modificari in echipa de start a Romaniei fata de garnitura aliniata sambata contra Poloniei (1-3), in preliminariile Cupei Mondiale din 2018, dar debutul meciului a fost catastrofal pentru tricolori, oaspetii marcand in minutul 8, prin Eduardo Vargas, cu sut de la 17 metri, fara replica pentru Pantilimon. Alexis Sanchez a incercat de lob din marginea careului, putin peste poarta (10).

Prima ocazie a echipei noastre a venit in min. 13, cand Andone a reluat din voleu putin pe langa poarta, la lovitura libera a lui Stanciu. Apararea noastra a fost surprinsa din nou in min. 18, cand Leonardo Valencia, nemarcat, a sutat din unghi pe sub Pantilimon, arata digisport.ro

Tricolorii au avut o mare sansa de gol (20), dar Hanca a tras cu stangul din pozitie ideala si portarul Herrera a deviat in corner. De partea cealalta, Alexis Sanchez a fost blocat in extremis de portarul Pantilimon (22).

Stancu a ratat incredibil (26), reluand alaturi din 6 metri, pozitie centrala, la centrarea lui Benzar. Tot el a marcat primul gol al Romaniei, in min. 31, din lovitura libera de la circa 24 de metri, la vinclu, dupa o executie magistrala.

Oaspetii au ramas in zece in min. 33, cand l-a lovit fara minge pe Andone, dupa o sicana a acestuia. Spiritele se incinsesera mai devreme (28), dupa o intrare brutala a lui Aranguiz la Andone, in urma careia mai multi jucatori ai celor doua echipe s-au imbrancit.

Prima repriza s-a incheiat cu o noua oportunitate pentru echipa noastra, insa Stancu a reluat cu capul pe langa tinta (44), la centrarea lui Benzar.

La reluare, Stancu a irosit doua sanse foarte bune, tragand in plasa laterala (51) si luftand din pozitie ideala (58). Arturo Vidal (55) l-a intors pe Ganea in careul nostru, dar a tras peste poarta.

Egalarea a venit in min. 60, la capatul unei executii de exceptie a lui Stanciu, cu sut de la 20 de metri care a lovit bara si a intrat in plasa.

Desi au mai avut actiuni ofensive, oaspetii nu au mai contat in atac, tricolorii zburdand pe teren. Herrera a respins sutul lui Grozav (62), dupa care tot jucatorul lui Terek Groznii a tras putin pe langa poarta, la centrarea lui Tosca (74).

Ivan (78) a scapat singur cu portarul, dar s-a incurcat in driblinguri si a fost blocat de Roco. Baluta, care a intrat cu numarul 13 pe tricou, a marcat la debutul sau la nationala intr-o zi de 13 iunie, reluand in plasa mingea respinsa de portar la sutul lui Stanciu de la circa 30 de metri (83).

Pe final, Chiriches a fost aproape de un gol spectaculos (89), la centrarea lui Rotariu.

Urmatorul meci al tricolorilor va avea loc pe 1 septembrie, la Bucuresti, cu Armenia, in preliminariile Cupei Mondiale 2018. Chile va participa de sambata la Cupa Confederatiilor din Rusia, unde va intalni pe rand Camerun, Germania si Australia.



Partida de pe Cluj Arena a fost precedata de un moment emotionant, in care Lucian Sanmartean (37 de ani, 21 de selectii, niciun gol) s-a retras din echipa nationala. El a primit o cupa din partea presedintelui FRF, Razvan Burleanu. Lovitura de start a partidei a fost data de fiica lui Sanmartean, Natalia.