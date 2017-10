Salata cremoasa de cartofi

salata

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

350 g cartofi1 ou1 tulpina de telina tocata3 linguri iaurt3 linguri maioneza1 lingurita si jumatate de mustar1 ceapa rosie mica tocata cubuletesare, piper si boia dupa gustSanatoasa, rapida, cremoasa, aromata si gata cu totul in numai 20 de minute. Perfecta pentru un pranz satios sau pentru o cina in familie intr-o zi in care nu ai inspiratie si prea multe ingrediente in gospodarie.Pune oul la fiert si dupa cateva minute adauga si cartofii (taiati in cubulete de dimensiuni egale, ca sa se fiarba in acelasi timp)Intr timp, ocupa-te de sos. Combina intr-un bol maioneza cu iaurtul si mustarul. Adauga telina si ceapa tocate si amesteca bine.Cand s-au fiert cartofii, adauga-i imediat fierbinti peste sos ca sa absoarba aromele din el. Toaca oul cubulete, adauga-l si pe el si amesteca bine.Se serveste atat calda cat si rece. Delicios si rapid.