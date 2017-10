Se strica vremea. Valul polar aduce temperaturi mai mici si cu 20 de grade

ploi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

va fi in general inchisa, iarvor continua sa scada in cea mai mare parte a tarii. Aria ploilor se va extinde dinspre vest si va cuprinde majoritatea zonelor, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitatii mixte. Local, cu precadere in dealurile subcarpatice, se vor cumula cantitati de apa de peste 25 l/mp, iar in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura peste 40-50 l/mp. Vantul va avea intensificari locale, cu viteze mai mari in zona montana.Temperaturile maxime vor fi de la 10 grade in nordul Moldovei pana la 20-21 de grade in sudul Munteniei; cele minime se vor incadra intre 6 si 14 grade.Vremea va fi inchisa, ploioasa, iar in majoritatea zonelor va deveni mai rece decat ar fi normal pentru aceasta data. In special in zonele deluroase si montane se vor cumula cantitati de apa insemnate. La munte, iar in cursul noptii posibil si in nord-estul teritoriului precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si in sud-est. Temperaturile maxime se vor incadra intre 7 si 8 grade in nordul Moldovei si 17-18 grade in Dobrogea si sud-estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse in general intre 1 si 10 grade.