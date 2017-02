UNJR), judecatoarea clujeanca Dana Girbovan, ii aminteste lui Klaus Iohannis ca inca nu a raspuns solicitarii de a face publice hotararile Consiliului Suprem de Aparara a Tarii privind implicarea serviciilor in Justitie. Mai mult, Girbovan ii transmite lui Iohannis ca, in cazul in care acest raspuns va intarzia sa vina, UNJR ia in calcul posibilitatea de a actiona in instanta CSAT, astfel incat aceste hotarari sa devina publice. Reactia judecatoarei are loc dupa ce Administratia Prezidentiala a anuntat, luni 18 ianuarie 2015, printr-un comunicat sec si deloc detaliat, ca in urma verificarilor s-a stabilit ca nu exista colaboratori sau acoperiti ai serviciilor secrete printre magistrati, arata Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (), judecatoarea clujeanca, ii aminteste lui Klaus Iohannis ca inca nu a raspuns solicitarii de a face publice hotararile Consiliului Suprem de Aparara a Tarii privind. Mai mult, Girbovan ii transmite lui Iohannis ca, in cazul in care acest raspuns va intarzia sa vina, UNJR ia in calcul posibilitatea de a actiona in instanta CSAT, astfel incat aceste hotarari sa devina publice. Reactia judecatoarei are loc dupa ce Administratia Prezidentiala a anuntat, luni 18 ianuarie 2015, printr-un comunicat sec si deloc detaliat, ca in urma verificarilor s-a stabilit ca nu exista colaboratori sau acoperiti ai serviciilor secrete printre magistrati, arata luju.ro

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dana Girbovan considera ca reactia lui Klaus Iohannis privind acoperitii din randul judecatorilor si procurorilor este doar un prim pas catre clarificarea unei probleme vechi de ani de zile. Sefa UNJR precizeaza insa ca asteapta deciziile si documentele oficiale pe baza carora se intemeiaza aceasta constatare, cum ca nu ar fi acoperiti printre magistrati, pentru a se vedea pe ce perioada de timp au fost facute verificarile si care au fost serviciile de informatii vizate de respectivele verificari.

In continuare, Dana Gribovan ii aminteste presedintelui Romaniei ca nici pana acum nu a raspuns solicitarii UNJR de a face publice hotararile CSAT „referitoare la relatia dintre serviciile secrete ale statului cu justitia, precum si atributiile acestor servicii in domeniul combaterii infractionalitatii, inclusiv in ceea ce priveste combaterea coruptiei si lupta impotriva crimei organizate”. In acest context, sefa UNJR subliniaza ca nu se poate vorbi despre o normalitate democratica pana cand relatia dintre serviciile secrete si justitie nu e perfect transparenta. Totodata, judecatoarea tine sa mentioneze ca dreptul la un proces echitabil si la o justitie independenta nu poate sa fie efectiv garantat atat timp cat exista posibilitatea unor influente sau implicari ale serviciilor secrete in actul de justitie.

„Reactia publica a Presedintiei Romaniei, prin care anunta ca s-au facut verificari in privinta acoperitilor din justitie, este doar un prim pas spre clarificarea unei probleme care trebuia de ani de zile elucidata. Legea, intrata in vigoare acum mai bine de 10 ani, prevede ca declaratiile anuale pe proprie raspundere ale magistratilor, ca nu sunt agenti acoperiti, trebuie verificate de catre CSAT, lucru care nu s-a facut pana acum.

Asteptam publicarea acestor decizii si a documentelor oficiale pe care se intemeieaza, pentru a vedea pe ce perioada de timp au fost facute verificarile si care au fost serviciile secrete vizate de aceste verificari.

Reamintesc pe aceasta cale Presedintiei Romaniei si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii ca nici pana azi nu a raspuns solicitarii UNJR de a face publice deciziile CSAT "referitoare la relatia dintre serviciile secrete ale statului cu justitia, precum si atributiile acestor servicii in domeniul combaterii infractionalitatii, inclusiv in ceea ce priveste combaterea coruptiei si lupta impotriva crimei organizate".

Nu se poate vorbi despre o normalitate democratica in Romania pana cand relatia servicii secrete - justitie nu e perfect transparenta.

Presedintia a depasit deja termenul legal de a raspunde solicitarii noastre de comunicare a acestor decizii CSAT. Daca nu vom primi raspuns nici in urmatoarele zile, vom lua in considerare posibilitatea actionarii CSAT in judecata, pentru ca aceste hotarari in baza carora serviciile secrete sunt implicate in justitie sa devina publice.

Dreptul la un proces echitabil si o justitie independenta este recunoscut si garantat de Constitutie pentru fiecare cetatean al acestei tari. Acest drept nu poate fi efectiv garantat atata vreme cat exista posibilitatea unor influente sau implicari in actul de justitie ale serviciilor secrete, in baza unor decizii care sunt secrete”, a scris Dana Garbovan pe pagina sa de Facebook.