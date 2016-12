Sfarsit groaznic pentru un fotbalist turc. A murit inghetat, intr-o rapa

Turcul Sehmus Ozer a jucat la 13 echipe in cariera sa, printre care Malatyaspor, Kayserispor, Karsiyaka, Altay, Mersin, Akhisar, Sanliurfaspor, iar din 2014 era unul dintre cei mai importanti jucatori de la divizionara secunda Amed SK (fosta Diyarbakirspor).Accidentul s-a petrecut in oraselul Sivrice, din provincia Elazig, in timp ce jucatorul se indrepta de la Malatya spre Mardin.Autoritatile au demarat o ancheta in privinta mortii lui Sehmus Ozer. Deocamdata nu se stie exact cand a picat masina in acea rapa. Exista presupunerea ca Ozer ar mai fi trait dupa ce a cazut cu masina in rapa, dar, fiindca era grav lovit n-a mai putut iesi de acolo si a murit inghetat. Automobilul a picat intr-o rapa foarte putin vizibila altor participanti la trafic.Funeraliile lui Sehmus Ozer au avut loc azi la Elazig. Cu toate ca romanii au dat navala in Turcia in ultimii ani, iar Sehmus Ozer a fost un „globetrotter”, el nu s-a intersectat cu niciun jucator de-al nostru pe la echipele la care a evoluat.