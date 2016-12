Tariceanu, anunt de ULTIMA ORA despre SUSPENDAREA lui Klaus Iohannis

Tariceanu

a vorbit, astazi, la, despre eventuala suspendare a lui Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a refuzat nominalizarea luipentru functia de prim-ministru.Tariceanu a declarat ca revede momentele de criza din mandatul lui Traian Basescu si ca e inexplicabil faptul ca Iohannis nu a motivat decizia de a respinge nominalizarea pentru premier facuta de PSD-ALDE.Potrivit co-presedintelui ALDE, suspendarea lui Klaus Iohannis este evident un element al unei crize politice."Normalitate nu este presedintele suspendat. Vom face tot posibilul pentru evitarea unei crize politice, dar presedintele Klaus Iohannis nu trebuie sa ignore Constitutia. Recomandarea este sa respecte rolul pe care i-l confera Constitutia si votul cetatenilor. Presedintele trebuie sa stie ca in atare conditii suspendarea este o actiune posibila", a mai spus Tariceanu.Liderii PSD se intrunesc astazi, de la ora 16, in cadrul sedintei Comitetul Executiv National pentru a decide ce nominalizare vor face pentru functia de prim-ministru si ce pozitie va adopta partidul dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh.Dragnea a anuntat ieri ca pana miercuri seara, cel tarziu joi, va lua o decizie ca urmare a respingerii de catre presedintele Iohannis a nominalizarii lui Sevil Shhaideh pentru functia de premier.Presedintele PSD a spus ca vrea sa "cumpaneasca foarte bine" pentru ca nu este o decizie usoara."Impreuna cu colegii mei am analizat in ultimele ore care ar fi resorturile care ar fi putut sta in spatele acestei decizii a presedintelui. Nu am reusit sa gasim niciun motiv constitutional si nici alt motiv care sa tina de alte elemente si parerea noastra este ca, de fapt, acest om vrea sa declanseze o criza politica in Romania", a precizat