Transfer spectaculos la Dinamo

transfer

Colaborarea dintre managerul "cainilor", Adrian Mutu, si fostul mare fotbalist brazilian Rivaldo l-ar putea aduce la Dinamo pe fiul acestuia din urma, anunta Digi Sport.Rivaldinho are 21 de ani si a mai evoluat in cariera sa pentru Mogi Mirim, Boavista, XV de Piracicaba si International.Recent, firma reprezentata de Mutu a semnat un parteneriat strategic cu societatea 'Love Football Scouting', acolo unde Rivaldo este cea mai importanta 'figura', noteaza sursa citata mai sus.Claudiu Bumba, Thaer Bawab si Claude Dielna sunt jucatorii transferati de Dinamo in ultima saptamana.