Tudose: Salariile si pensiile vor creste. Respectam programul de guvernare litera cu litera si cifra cu cifra

sivor creste anul viitor iarpe anul 2018 va tine cont si de partea de dezvoltare a Romaniei, a declarat miercuri premierul, adaugand ca 'deva fi respectat litera cu litera si cifra cu cifra'.Salariile si pensiile vor creste anul viitor iar proiectia bugetara pe anul 2018 va tine cont si de partea de dezvoltare a Romaniei, a declarat miercuri premierul Mihai Tudose, adaugand ca 'programul de guvernare va fi respectat litera cu litera si cifra cu cifra'.Fiind intrebat daca marirea pensiilor si salariilor se va produce anul viitor, premierul a spus: 'Salarii - in mod cert, pensiile - in mod cert. De la anul, punctul decreste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. (...) Respectam programul de guvernare litera cu litera si cifra cu cifra, fiindca sunt si cifre'.Tudose a adaugat ca, de asemenea, lape 2018 se lucreaza si pe partea de dezvoltare a Romaniei.'Anul acesta nu ne-am plans, fiindca nu de asta ne-a votat lumea si nu pentru acest motiv am venit la guvernare, sa ne plangem ce am gasit, dar nu am avut niciun proiect. Anul asta am pus bazele proiectelor pentru anul viitor si anul viitor va trebui ca si prin buget sa ne asiguram ca ele vor functiona', a declarat el.Referitor la partea de deficit bugetar, prim-ministrul a confirmat ca pe trimestrul II deficitul Romaniei este de 4,1%, dar a subliniat ca la finele anului se va vedea ca tara noastra se inscrie in parametrii conveniti cu partenerii externi.'Pe trimestrul II asa este. Noi nu vorbim de deficite pe trimestre, vorbim de deficite pe intreg anul, au fost niste schimbari, daca mai tineti minte, la jumatatea anului, tocmai pentru ca lucrurile nu mergeau cat de repede trebuie si in directia care trebuie. Am reasezat lucrurile, ati vazut la rectificare ca suntem in parametri, la sfarsitul anului veti vedea ca am ramas in parametri si lape anul viitor veti vedea, de asemenea, ca suntem in parametrii stabiliti cu partenerii si care, pana la urma, suntpentrunoastra', a spus Tudose.Premierul a precizat ca miercuri, cu o parte din ministrii Cabinetului sau, o parte din colegii social-democrati, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, impreuna cu, au stabilit care este strategia de dezvoltare pe urmatorii ani a Romaniei.'Si cred ca, in sfarsit, vom avea o strategie de dezvoltare in adevaratul sens al cuvantului si reala, normala, in urmatorii ani', a afirmat Tudose.