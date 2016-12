DSC 0471

Baschetbalistii de la U-Banca Transilvania au pierdut partida disputata in cursul zilei de ieri in fata rivalilor de la Targu Mures, scor 89 la 104. Desi au jucat pe teren propriu, clujenii s-au vazut condusi pe toata perioada meciului, oaspetii reusind sa se distanteze pe tabela de marcaj si sa obtina o mare victorie la Cluj.

Partida nu a fost lipsita nici de incidente, suporterii clujenilor izbucnind de furie atunci cand arbitrul nu a acordat un fault pentru gazde care ar fi putut reechilibra partida. Inclusiv vicepreşedintele Mircea Cristescu a coborat de la tribuna oficiala pentru a cere explicatii arbitrilor. (Vezi video)

La finalul partidei. Antrenorul Mihai Silvasan s-a aratat impacat cu rezultatul, afirmand ca cei de la BC Mures au fost mai buni, aratand ca isi asuma infrangerea pentru ca nu a reusit sa-si motiveze suficient jucatorii.



„A fost o victorie absolut meritata pentru ei, au venit mai hotarati si mai motivati sa castige acest meci. Din pacate, apararea noastra nu a functionat, vom vedea ce si unde am gresit si nu prea poti castiga cand iei atatea puncte. La pauza, parea ca e un meci de All Star Game dupa scor, dar nu asa ceva ne dorim. Vom gandi la rece si vom merge mai departe, nu am pierdut absolut nimic. Imi asum acest esec, nu am reusit sa motivez echipa asa cum trebuia pentru acest meci", a declarat acesta la finalul partidei.