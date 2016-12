Un nou nume de varianta de premier. Surpriza uriasa pregatita de PSD si ALDE

Dragnea 1

PSDar putea fi noua varianta de premier propusa de PSD si ALDE, sustin surse politice. Danclla este din acelasi judet cu Dragnea.Vasilica Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede din judetul Teleorman. Este europarlamentar PSD.A absolvit Facultatea Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi, Ploiesti in 1988. In 2006 a absolvit masterul ''Spatiul Public European'' din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti. Este specializata in programarea si managementul proiectelor, bazele economiei petroliere si luarea deciziilor, expert in armonizarea legislativa — integrare europeana.