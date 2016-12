Vicepresedintele PSD Mihai Chirica critica propunerea facuta de Dragnea pentru functia de premier

61855880

nu este pe placul tuturor liderilor. Nominalizata la postul de, ea este considerata o propunere nepotrivita pentru aceasta functie de catre, unul dintre vicepresedintii PSD.Privita ca o surpriza, nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru functia de premier primeste si critici din interiorul partidului. Primarul municipiului Iasi nu vede cu ochi buni propunerea facuta de Liviu Dragnea.Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi: Ca vicepresedinte PSD, atata timp cat am imputernicit presedintele la nivel national sa ia o decizie si asta a considerat-o necesara, ma gandesc ca a avut mai multe necunoscute in studiu decat am avut eu cu mintea mea, cu sufletul meu si a luat aceasta decizie. Daca ma intrebati ca cetatean nu cred ca este cea mai potrivita, daca ma intrebati ca primar, crescut langa statuia lui Stefan cel Mare, este nepotrivita.Iesirea din rand a vicepresedintelui PSD e taxata de presedintele de onoare al partidului. In plus, Ion Iliescu ii cere lui Klaus Iohannis sa accepte propunerea avansata de PSD.