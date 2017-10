Ai primit deja aceasta factura acasa? Daca nu, urmeaza s-o primesti. Ce trebuie sa stii

factura

Foarte multide modul in care li selunare pentru consumul de, se intreaba care esteprivind calculul consumului prin factura deEi bine, potrivit contractelor incheiate de furnizori cu consumatorii finali, facturile de gaz de emit lunar, astfel: timp de doua luni pe baza programului de consum estimat, iar in cea de-a treia luna, se emite o factura de regularizare, in baza indexului citit de catre operatorul sistemului deFactura de regularizare contine diferenta dintre consumul real inregistrat in perioada de regularizare mentionata pe factura si consumul estimat si facturat, in cele doua luni. Astfel, pe factura se va gasi atat indexul citit inregistrat la inceputul acestei perioade, cat si cel citit la sfarsitul perioadei.