Atentionare ANM. Cod galben de ceata in Capitala si zece judete din tara

ceata

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (), pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Vrancea si Galati, inclusiv pe drumurile nationale si europene, se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, pana la ora 10:00, in localitati din judetul Caras-Severin va fi ceata asociata cu ploaie, iar in judetele Constanta si Tulcea se va semnala ceata si vizibilitate redusa in trafic.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de 6 ore.