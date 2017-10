Ce sfinti sarbatorim miercuri, 18 octombrie

Sf Luca apostolul

In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenireaLuca apostolul si evanghelistulLuca marele apostol si evanghelist, a fost din Antiohia Siriei celei mari, doctor cu mestesugul, avand si stiinta zugraviei desavarsit. Acesta aflandu-se in Teba Beotiei si doctorind pe vremea imparatului Tit Claudie, a aflat pe Sfantul Apostol Pavel si crezand in Hristos, a parasit ratacirea cea parinteasca, si lasandu-se de tamaduirea cea trupeasca, s-a apucat de cea sufleteasca. A scris si Evanghelia sa catre oarecare dregator anume Teofil, care crezuse in Hristos, dupa cum o stia de la Sfantul Apostol Pavel. Dupa aceea a scris si Faptele Apostolilor catre acelasi Teofil.Apoi dupa ce s-a dus de la Roma si a lasat pe fericitul Pavel, a umblat invatand toata Grecia si ajungand, precum se spune la optzeci de ani, a raposat cu pace; iar in locul in care a fost ingropat trupul lui, marind Dumnezeu pe apostolul lucratorul sau, a plouat colurie deasupra mormantului lui, spre semnul mestesugului lui cel doctoricesc. (Caci coluria este o doctorie alcatuita din picaturi de apa de trandafiri si din alte feluri, folositoare la boala ochilor). Pentru care a fost cunoscut si mai mult mormantul lui de toti. Iar Constantie feciorul marelui Constantin a adus de la Teba moastele lui prin mijlocirea lui Artemie marele duce al Egiptului, care si mucenic s-a facut, si le-a pus in biserica Sfintilor Apostoli, sub sfanta masa, impreuna cu ale lui Andrei si ale lui Timotei. Si se spune despre dansul ca el a zugravit intai icoana Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, tinand in brate pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu mestesugul zugravirii cu ceara si alte doua si cum ca le-a dus apostolul la Maica Domnului sa le vada, si aceasta ar fi zis: "Harul Celui nascut din mine, prin mine sa fie cu dansele. Asemenea si icoanele sfintilor mai marilor apostoli". Si de atunci s-a impartit in toata lumea un lucru bun ca acesta, ortodox si intru totul cinstit.Tot in aceasta zi,Acesta a fost pe vremea lui Diocletian si a lui Aristobul. Deci, stand inaintea guvernatorului Ciliciei, a fost batut cumplit cu toiege si legandu-i-se picioarele cu fiare, a fost bagat in temnita, si a doua zi iarasi aducandu-l inainte, l-au spanzurat pe lemn de picioare, si l-au batut fara de mila; apoi pogorandu-l de pe lemn, a suferit moarte prin sabie, dandu-si duhul lui Dumnezeu.Tot in aceasta zi, pomenirea Preacuviosului parintelui nostru, cel de langa raul Eufratului.Acest intre sfinti parintele nostru Iulian, parasind lumea, s-a dus la tarmurile apei Eufratului si gasind acolo o pestera, petrecea viata monahiceasca, caruia ravnindu-i multi, au nazuit la acea pestera mica si facandu-si colibi imprejur, s-au strans pana la o suta, mancand si ei ce manca invatatorul lor.Minunatul acesta a omorat si un balaur si a facut de a izvorat fantana cu apa in pamant sec si fara de apa. Acesta mergand si la Muntele Sinai, a facut o biserica deasupra pietrei pe care a vazut Moise, primitorul de lege, pe Dumnezeu, pe cat i-a fost cu putinta a-L vedea, care se afla si pana astazi. Insa multi si din cei ce se temeau de intoarcerea paganului Iulian Paravatul de la persi, cunoscandu-l ca este rob ales al lui Dumnezeu, il rugau ca sa-i izbaveasca de el. Iar acesta facand indelungata rugaciune catre Dumnezeu zece zile, a auzit glas de sus, zicand: "Nu numai pentru tine, ci si pentru altii multi, care stau toata noaptea la rugaciune, spurcatul si paganul Iulian a fost junghiat". Apoi dupa cativa ani fiind izgonit fericitul Meletie de la Antiohia, au chemat unii pe fericitul acesta, pentru ruga si mangaierea multora, si induplecandu-se si mergand a fost primit pe cale de o femeie iubitoare de Dumnezeu si sezand sfantul la cina, un copilas de sapte ani al acelei femei, singurul nascut, care se afla imprejurul mesei si departandu-se putintel de la ochi in laturi, s-a intamplat de a cazut intr-un put. Iar acea cinstita femeie vazand aceasta, fara a se intrista cat de putin sau a se mahni, nimic nu-si schimba firea, acoperind putul, sluji sfantului cu credinta si marime de suflet. Deci sfantul intreband de copil, ea zise cum ca ii este rau, iar sfantul cerand cu dinadinsul ca sa vina copilul la masa sa-l binecuvinteze, a priceput lucrul si numai decat sculandu-se sfantul de la masa si descoperind putul, vazu copilasul plutind deasupra apei sanatos, ca si cum s-ar fi jucat si a poruncit celor ce se aflau acolo de l-au scos; si fiind intrebat copilul, spunea ca nu i-a fost nici un rau, fiindca era ridicat deasupra de sfantul, care ii vorbea in apa si se juca cu dansul.Deci mergand Sfantul la Antiohia, s-a pogorat la pestera in care sfantul Meletie oarecand se ascundea si navalind multa multime la pes-tera, ca sa ia har si binecuvantare de la sfantul, iar el fiind aprins de niste friguri foarte grele, zacea fara de glas, de abia tragandu-si sufletul. Deci suparandu-l fratii cei ce erau imprejurul lui zicandu-i ca stau multi afara care vor sa ia binecuvantarea sa, el a raspuns: "De este pentru folosul vostru sanatatea, sa le-o dea Domnul Atotputernicul". Si facand rugaciune, s-a sculat insusi dintru acea mare fierbinteala, pentru folosul multimii. Deci calatorind el oarecand pe cale de mergea la imparatia Constantinopolului, un bolnav care zacea de multa vreme, atingandu-se de cojocul lui numai decat s-a sculat, urmandu-l ca si oarecand ologul pe Petre si pe Ioan. Si nu numai aceasta, ci si intarindu-l in credinta ortodoxa s-a intors la sihastreasca sa nevointa, facandu-si calea prin mijlocul cetatii Cirului; iar cei de loc de acolo din Cir oprind pe sfantul pentru mangaiere, i-au zis: "Robule al lui Dumnezeu, asteptam in locul episcopului nostru pe un oarecare Asterie rau credincios si adanc in rautate, ci fii cu noi de ne ajuta cat vei putea, ca nu cumva el cu barfitoarea sa limba, sa ne intoarca cu oarecare cuvinte". Deci sfantul a ramas si a facut rugaciune toata noaptea cu cei putini ce se adunasera si a fost ucis acela prin urgie trimisa de la Dumnezeu, lasandu-i viata chinuita numai de o zi. Apoi intorcandu-se catre ucenicii sai si petrecand cativa ani cu dansii, catre Domnul a raposat.Tot in aceasta zi,care de sabie s-au savarsit.Tot in aceasta zi, sfantul, care de sabie s-a savarsit.Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintilor din nou aratati Mucenicisi, care in Egipt s-au nevoit la anul 1522.Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.