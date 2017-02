Cristian Tudor Popescu, reactie violenta dupa anuntul facut de Liviu Dragnea pe tema protestelor

Cristian Tudor Popescu

"Mi-l imaginez pe domnul Dragnea in genunchi in fata domnului Grindeanu, rugandu-l: Abrog-o, Sorine! Dupa un sfert de veac a murit a doua oara. Am sperat in toti acesti ani sa traiesc si-n alta tara decat Romania ceausista. Din aceasta zi, Romania nu mai este ceausista. Este, daca vreti, cruciada copiilor care a invins. Si copiii nu inseamna pusti de sapte-opt-zece ani. Inseamna copiii in raport cu parintii. Am trait pana astazi in Romania parintilor, marcati de perioada comunista, de frica care-i facea pe acestia in 1989 sa le spuna sa ramana inchisi in casa. Copiii care au iesit in 1989 in case au scapat din nou acum din casele in care fusesera inchisi. Ce pas? Ce inapoi? Ce Dragnea? Dragnea e o caricatura sinistra a lui Ceausescu, toate actiunile lui au fost tipice pentru organizatii locale, aranjamente mici, nu a realizat ca ceea ce tine la Alexandria, nu tine in Piata Victoriei. Istoria nu il va consemna pe domnul Dragnea. Conteaza cei care au fost in strada in aceste zile si au schimbat Romania. Nu stiu daca mai functioneaza teatrul de revista Constantin Tanase, daca da, atunci se pot duce ca un cuplu contorsionist si domnul Dragnea si domnul Grindeanu si vor avea mult succes. In cartier se spune: Ia-i de pe mine ca-i omor! Domnul Dragnea ar putea sa se dedice unei cariere comice cu mare succes", a declarat Cristian Tudor Popescu, la o televiziune de stiri.