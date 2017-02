Cumnatul lui Victor Ponta, audiat la ICCJ

Victor Ponta

, cumnatul lui, a fost audiat vineri la, in calitate de martor, in dosarul "Rovinari-Turceni", el oferind explicatii judecatorilor in legatura cu folosirea unui autoturism marca, platit de casa de avocatura detinuta de Dan Sova, informeaza agerpres.ro.Iulian Hertanu a spus in sala de judecata ca, in noiembrie 2008, Victor Ponta l-a intrebat daca este interesat sa achizitioneze un autoturism Audi allroad, aflat in leasing la casa de avocatura a lui Sova.Intelegerea era ca Hertanu sa preia plata ratelor de leasing, insa el spune ca aceste rate au fost platite in continuare de casa de avocatura, deoarece firma lui avea probleme cu achitarea unor impozite catre stat."Ponta mi-a dat numarul de telefon al unei doamne de la societatea de avocatura a lui Dan Sova. Nu am vorbit cu Sova. Autoturismul mi-a fost adus acasa probabil de la casa de avocatura sau de la societatea de leasing. Nu am incheiat niciun contract cu casa de avocatura pentru a-l folosi. Dupa 4-5 luni, masina a fost furata din fata blocului. Am reclamat disparitia la Politie. In toata perioada in care am folosit masina nu am platit ratele de leasing. Probabil au fost platite de casa de avocatura. Masina a fost folosita inainte de Ponta. Nu stiu cat timp, eu l-am vazut o singura data. L-am anuntat si pe Victor Ponta de furtul masinii. Cat timp am folosit masina, nu am primit nicio solicitare de la SCA Sova de a restitui masina pentru ca nu platisem ratele", a declarat Hertanu.Cumnatul lui Ponta nu a putut spune care era valoarea ratelor de leasing si nici ce pret avea masina.La acest termen al procesului a fost audiat ca martor si Dan Hosu, sotul fostului procuror-sef adjunct al DIICOT Georgiana Hosu.El le-a spus magistratilor ca se afla in relatii de prietenie de mai multi ani cu Dan Sova si Victor Ponta, iar in anul 2009, pe cand lucra la Serviciul de combatere a fraudelor din cadrul Omniasig, i-a fost repartizat un dosar privind furtul reclamat de Iulian Hertanu. Hosu a explicat ca in acest caz existau suspiciuni de frauda, deoarece masina era in leasing la o societate de avocatura, iar plangerea la Politie a fost facuta de o persoana fizica."In urma investigatiilor pe care le-am facut, am ajuns la concluzia ca nu s-a produs nicio frauda. Am discutat si cu Sova si acesta mi-a explicat cum a ajuns masina la cealalta persoana. Hertanu dorea sa preia leasingul de la SCA Sova si o utiliza pentru a se convinge ca merita sa o achizitioneze. Nu am discutat cu persoana care a facut plangerea. Am tras concluzia ca nu exista nicio frauda, astfel incat Omniasig a platit despagubirile", a precizat Dan Hosu.Vineri, a dat declaratii in calitate de martor si Marius Constantinescu, in prezent pilot la o companie de transport aerian. El a relatat ca, in anul 2009, era director de vanzari la firma Mit Motors si a fost anuntat de tatal sau, consilier la casa de avocatura a lui Dan Sova, ca va fi contactat de cineva pentru achizitionarea unui autoturism marca Mitsubishi Lancer Evo.Martorul a adaugat ca masina urma sa fie folosita de Victor Ponta si a discutat cu acesta detaliile tehnice ale autoturismului."Era vorba de o masina mai rara pe piata, o masina exotica. Masina venea cu multe dotari din fabrica, astfel incat Victor Ponta nu a avut cereri deosebite. A cerut doar senzori de parcare si niste covorase. Am discutat cu el si despre pretul masinii. El a ales si culoarea neagra a masinii, din cele doua disponibile. Masina a fost achizitionata prin firma Romstal Leasing si a fost livrata dupa o luna sau doua. La livrare a venit si Victor Ponta si i-am explicat ce trebuie si ce nu trebuie sa faca cu masina", a precizat Marius Constantinescu.In rechizitoriul prin care Dan Sova si Victor Ponta au fost trimisi in judecata de DNA, se arata ca, in septembrie 2007, SCA "Sova si Asociatii" a incheiat un contract de leasing financiar pentru un autoturism marca Audi allroad. Conform contractului de leasing, masina a fost achizitionata in vederea desfasurarii activitatii societatii de avocati.Procurorii DNA sustin ca, in realitate, masina a fost folosita de Iulian Hertanu in scop personal, fara vreo legatura cu activitatea societatii de avocati, incepand cu data de 3 octombrie 2007."Societatea de avocati a platit avansul, ratele de leasing si toate cheltuielile aferente contractului pana la sfarsitul anului 2009. In tot acest timp, societatea de avocati a beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit si de alte deduceri. In luna iunie 2009, autoturismul a fost declarat furat. Intrucat autoturismul nu a fost folosit in vederea desfasurarii activitatii societatii de avocati, toate aceste deduceri au fost nelegale intrucat au avut ca temei cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale privind starea de fapt fiscala a autoturismului", se arata in rechizitoriul intocmit de procurori.Tot in rechizitoriu se arata ca, in perioada noiembrie 2008 - iunie 2009, Victor Ponta a beneficiat de foloase din partea societatii de avocati SCA "Sova si Asociatii", constand in transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. In tot acest timp, societatea de avocati a platit avansul (37.027 lei), ratele de leasing (aproximativ 6.000 lei/luna) si alte obligatii catre firma de leasing, in total fiind vorba de 79.641 lei.Conform DNA, in iunie 2009, Ponta a preluat leasingul autoturismului fara sa mai achite vreo suma de bani societatii de avocati.