Daca apare ASTA pe telefonul tau anunta IMEDIAT POLITIA! Esti in MARE PERICOL

"La sfarsitul zilei, totul poate fi spart. Ceea ce ma surprinde e ca uneori oamenii uita ca e atat de usor ca aceste dispozitive sa fie sparte", a spus Adi Sharabani, cofondatorul companiei de securitate mobila Skycure, citat de Playtech. Viziunea sa e sprijinita si de Alex McGeorge, expert in amenintari cibernetice in cadrul companiei Immunity.Atat Sharabani, cat si McGeorge au simulat atacuri pentru clienti si au descoperit ca majoritatea demonstratiilor trec neobservate. De exemplu, Sharibani sustine ca inca asteapta ca cineva sa il anunte ca departamentul de IT al unei companii cu care lucreaza a identificat demonstratia de atac.De exemplu, pe iPhone-uri, vei primi un mesaj de avertizare care iti spune ca identitatea serverului nu poate fi verificata. Pentru a te putea conecta la wireless, ar trebui sa dai click pe "continue". Potrivit lui Sharabani, in ciuda avertismentului, 92% din oameni se conecteaza la reteaua indoielnica.Oalta metoda preferata de hackeri e reprezentata de vulnerabilitatile din telefon. Cei care fabrica dispozitivele lanseaza actualizari ale sistemului de operare frecvent tocmai pentru a-si proteja utilizatorii. Motivul este destul de simplu. Odata ce sunt lansate actualizarile, hackerii stiu care au fost vulnerabilitatile pe care le-au rezolvat si le e mai usor sa intre in dispozitivele care nu au fost puse la punct cu noutatile.Un loc important pe lista il reprezinta si aplicatiile malitioase, mai ales daca le descarci de pe site-uri sau prin mesaje, in loc de un magazin oficial. In interiorul lor se pot ascunde coduri prin care hackerii pot fura date importante.Una dintre cele mai banale metode prin care cineva poate sa ajunga la continutul sensibil din telefonul tau e reteaua WiFi nesecurizata. In categoria asta intra retelele din cafenele si aeroporturi, care, in anumite situatii, ar putea permite altora sa vada exact ce faci cat timp esti conectat.