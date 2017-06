Chiar daca este o diferenta de varsta destul de mare intre cei doi soti – 18 ani, Dana si Radu par mai indragostiti ca niciodata.Iata insa ca linistea celor doi este acum tulburata, dupa ce fosta sotie a lui Radu Dragomir, actrita Ozana Oancea, a facut o serie de declaratii incendiare, in care ii ataca dur pe cei doi.„E destinul lui (n.r. Radu Dragomir) de acum incolo, e un om care si-a parasit familia pentru o extraoptiune. E problema lui, pana la urma, cum se impaca cu statutul lui de om care a plecat din casa catre o femeie foarte tanara! Cred ca m-ar fi durut mult mai tare daca femeia pentru care a plecat el de langa noi ar fi fost cineva care sa-mi semene in vreun fel, cu care sa ma pot compara in vreun fel, din punct de vedere al varstei, al mediului…Actrita Ozana Oancea a criticat-o dur pe Dana Rogoz, cea care i-a „furat” sotul, pe Radu Dragomir.Dar el a plecat catre cu totul si cu totul altceva, deci mi se pare mai simplu de acceptat. Nu am putut gandi lucrurile in ideea ca a fost o insuficienta mica intre noi, nu am putut spune ca, daca m-as fi straduit un pic, as fi putut sa evit asta. Ce si-a dorit el a fost cu totul alta viata. Deci, repet, am acceptat, nu am suferit foarte tare pentru acest abandon, m-a costat mult si ma costa in continuare, dar nu simt gelozie”, a marturisit Ozana Oancea pentru revista Tango.Desi aveau impreuna un copil de 12 anisori, pe Barbu, Radu Dragomir si Ozana Oancea au divortat dupa 17 ani de casnicie, regizorul alegand apoi sa se insoare cu Dana Rogoz, in 2012, intr-o ceremonie fastuoasa desfasurata la Palatul Mogosoaia.