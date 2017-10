Accident tragic la Gherla

Conform primelor informatii, un minor in varsta de 15 ani, originar din Gherla, in timp ce se deplasa cu o bicicleta pe un drum pietruit, in panta, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare din cauza unor defectiuni la sistemul de franare. Astfel, tanarul a colizonat cu un bolovan, fiind ulterior proiectat pe caldaram. In urma impactului, acesta a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, arata Dej24.

La fata locului a intervenit de urgenta un echipaj medical. Din pacate, acesta nu a mai avut ce face decat sa constate decesul minorului.

Oamenii legii au demarat o ancheta in acest caz pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs tragedia.

