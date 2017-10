Doliu in lumea presei din Romania

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Poate cel mai bundedin Brasov a plecat dintre noi, accidentat azi-noapte mortal pe strada Buzesti din Brasov. O tragedie descrisa de fosta colega de la, scrie Newsbv.ro. Asa il am in minte pe. Adolescent rebel si foarte talentat. Harnic si perfectionist pana la manie. Indragostit depana la ultimul atom, Gruia isi gasea in vara aceea o alta mare dragoste: Radio Brasov. I-a fost voce. Si director de programe. A crescut la radio si a fost mereu impecabil pe post. Maturizat prematur de suferinta accidentului de la 7 ani in care isi pierduse ochiul, Gruia a fost si camaradul de nadejde si seful " de gasca".Ne revedeam an de an la intalnirea pinguinilor Radio Brasov. Si vorbeam si speram ca undeva, candva, vom mai colabora. A fost printre primii care m-au sunat cand mi-au incendiat masina. Avusese si el probleme cu astfel de ipochimene si mi-a spus "eu iti doresc mult noroc, ca ai nevoie, de la politie mici sanse, dar nu te fac pe tine niste interlopi.." Exact la doua saptamani o veste stranie fulgera in noapte si ne aminteste cat de fragili suntem: a murit Gruia... In decembrie facea 40 de ani. Doi copii minunati si o splendida sotie raman sa-i planga trecerea meteorica prin lume. Ramas bun, voce de aur Radio Brasov! Stii cum am zis la ultima intalnire, in septembrie: Ce Radio Brasov a unit, nimeni sa nu desparta!".